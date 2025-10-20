Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε

Οι δυο τους υπήρξαν σύζυγοι, μέχρι εκείνη να τον απατήσει με τον συμπαίκτη του, Μάουρο Ικάρντι - Τώρα συμμετέχουν στο «Master Chef» της Αργεντινής, το μεν μοντέλο ως παρουσιάστρια, ο δε πρώην άσος ως διαγωνιζόμενος