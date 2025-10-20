Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
Οι δυο τους υπήρξαν σύζυγοι, μέχρι εκείνη να τον απατήσει με τον συμπαίκτη του, Μάουρο Ικάρντι - Τώρα συμμετέχουν στο «Master Chef» της Αργεντινής, το μεν μοντέλο ως παρουσιάστρια, ο δε πρώην άσος ως διαγωνιζόμενος
Το σήριαλ Γουάντα Νάρα - Μάξι Λόπεζ έχει λήξει οριστικά.
Αν ταξιδέψουμε περίπου δέκα χρόνια πριν, η Ιταλία είχε «βουίξει» όταν η Γουάντα Νάρα, παντρεμένη με τον Αργεντινό στράικερ Μάξι Λόπεζ, απάτησε τον σύζυγό της με τον συμπαίκτη του στη Σαμπντόρια, Μάουρο Ικάρντι.
Ότι ακολούθησε θα μπορούσε να γραφτεί για σενάριο ταινίας. Ξεκατινιάσματα, δικηγόροι, αγωγές, απάτες και πισώπλατες μαχαιριές.
Πλέον το πρώην ζευγάρι φαίνεται να έχει ξεπεράσει τις παλαιότερες διαφορές του και να έχει μια σχέση τυπική για χάρη των τριών παιδιών του.
Τη φετινή σεζόν ο Αργεντινός πρώην ποδοσφαιριστής είναι διαγωνιζόμενος στο «Master Chef Celebrity» της χώρας του, όπου συμμετέχουν δημοφιλείς άνθρωποι της Αργεντινής.
Μαντέψτε ποια είναι παρουσιάστρια. Ναι η πρώην γυναίκα του, Γουάντα Νάρα παρουσιάζει το διαγωνισμό, με τα social media να περιμένουν πώς και πώς τη συνύπαρξη των δύο πρώην συζύγων στο παιχνίδι.
Δεν είχαν άδικο. Οι μπηχτές έδιναν και έπαιρναν, χωρίς όμως να υπάρχει αρνητική διάθεση μεταξύ των δύο. Ίσα ίσα στο X έχει σχολιαστεί η παιχνιδιάρικη διάθεσή τους.
Την πρώτη μέρα του παιχνιδιού στο καθιερωμένο πέρασμα της παρουσιάστριας από τις κουζίνες των παικτών, η Γουάντα και ο Μάξι είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο:
Δεν είχαν άδικο. Οι μπηχτές έδιναν και έπαιρναν, χωρίς όμως να υπάρχει αρνητική διάθεση μεταξύ των δύο. Ίσα ίσα στο X έχει σχολιαστεί η παιχνιδιάρικη διάθεσή τους.
Την πρώτη μέρα του παιχνιδιού στο καθιερωμένο πέρασμα της παρουσιάστριας από τις κουζίνες των παικτών, η Γουάντα και ο Μάξι είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο:
«Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου», είπε αρχικά το μοντέλο και επιχειρηματίας, με τον Μάξι απλά να γνέφει θετικά.
Η Γουάντα δεν πτοήθηκε και στη συνέχεια ρώτησε: «Πως νιώθει η γυναίκα σου για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι;» (Σημειώνουμε ότι ο Μάξι Λόπεζ παντρεύτηκε ξανά με την Ντανιέλα Ρίτσαρντσον και έχει αποκτήσει άλλο ένα παιδί).
Ο Λόπεζ απάντησε: «Όπως θα ένιωθες και εσύ». Η παρουσιάστρια είχε όρεξη να το... χοντρύνει: «Έχω πολλά παράπονα από εσένα, βρήκες άλλη γυναίκα, πιο όμορφη, πιο ψηλή και πιο αδύνατη από εμένα», με τους δύο τους να ξεσπούν σε γέλια.
Νωρίτερα, όταν έγινε η πρώτη γνωριμία μεταξύ των παικτών και είχε έρθει η ώρα για τον Λόπεζ να παρουσιάσει τον εαυτό του, η Γουάντα ρώτησε με δόση χιούμορ:
«Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά; Η ερώτηση πυροδότησε γέλια σε όλους τους παίκτες, με τη Νάρα να διευκρινίζει: «Όταν ήμασταν παντρεμένοι και δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, τρώγαμε κατεψυγμένα».
Ο Αργεντινός πρώην στράικερ γελώντας απάντησε ότι πλέον του έχει μάθει τα μυστικά της κουζίνας η νέα του σύζυγος.
Σε επόμενη δοκιμασία ο Μάξι επέλεξε να φτιάξει μία παραδοσιακή αργεντίνικη συνταγή, την Μποντιόλα.
Όταν ένας κριτής τον ρώτησε πως θα ονόμαζε αυτό το πιάτο, εκείνος απάντησε: «Η Μποντιόλα της Γουάντα», τότε κοιτάχτηκαν και η εντυπωσιακή παρουσιάστρια εξήγησε ότι του το έφτιαχνε όταν ήταν παντρεμένοι.
Οι χρήστες των social media διψάνε για τέτοια σκηνικά και δεν βλέπουν την ώρα για τα επόμενα επεισόδια και τις συνομιλίες μεταξύ των δύο συζύγων.
