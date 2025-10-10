Η Νότια Κορέα χρησιμοποιεί ολόγραμμα αστυνομικού για την καταπολέμηση του εγκλήματος - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Σεούλ ολόγραμμα Αστυνομικός Εγκληματικότητα

Η Νότια Κορέα χρησιμοποιεί ολόγραμμα αστυνομικού για την καταπολέμηση του εγκλήματος - Δείτε βίντεο

Ο ψηφιακός αστυνομικός ύψους 1,70 μέτρων έχει μειώσει τα ποσοστά εγκληματικότητας στη Σεούλ

Η Νότια Κορέα χρησιμοποιεί ολόγραμμα αστυνομικού για την καταπολέμηση του εγκλήματος - Δείτε βίντεο
Ένα ολόγραμμα αστυνομικού σε φυσικό μέγεθος έχει εγκατασταθεί εδώ και λίγο καιρό στο κέντρο της Σεούλ στη Νότια Κορέα σε μία προσπάθεια να αποτρέψει το έγκλημα.

Όπως αναφέρει το BBC, το ολόγραμμα προβάλλεται κάθε δύο λεπτά από τις 19:00 έως τις 22:00 στο πάρκο Jeo-dong, μια περιοχή που είναι πολυσύχναστη τη νύχτα λόγω των κοντινών μπαρ προειδοποιώντας ότι η περιοχή παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας και ότι αληθινοί αστυνομικοί θα καταφθάσουν σύντομα.


«Αν και μετά από πιο προσεκτική εξέταση ήταν σαφές ότι δεν πρόκειται για πραγματικό άτομο, η απλή αντίληψη της παρουσίας της αστυνομίας είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Το ολόγραμμα έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα και έχει σχεδιαστεί με βάση έναν πραγματικό άνθρωπο. Φαίνεται κάπως παράξενο, ειδικά όταν φωτίζεται στο σκοτάδι και προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία εξελιγμένης τεχνολογίας και η παρουσία του έχει χαρακτηριστεί χρήσιμη, ενώ πολλοί τον παρομοιάζουν με φωτεινό σκιάχτρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα ποσοστά εγκληματικότητας στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά περίπου 22% από την εγκατάσταση του ολογράμματος, γεγονός που την ώθησε να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές.

