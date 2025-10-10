Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Η Νότια Κορέα χρησιμοποιεί ολόγραμμα αστυνομικού για την καταπολέμηση του εγκλήματος - Δείτε βίντεο
Η Νότια Κορέα χρησιμοποιεί ολόγραμμα αστυνομικού για την καταπολέμηση του εγκλήματος - Δείτε βίντεο
Ο ψηφιακός αστυνομικός ύψους 1,70 μέτρων έχει μειώσει τα ποσοστά εγκληματικότητας στη Σεούλ
Ένα ολόγραμμα αστυνομικού σε φυσικό μέγεθος έχει εγκατασταθεί εδώ και λίγο καιρό στο κέντρο της Σεούλ στη Νότια Κορέα σε μία προσπάθεια να αποτρέψει το έγκλημα.
Όπως αναφέρει το BBC, το ολόγραμμα προβάλλεται κάθε δύο λεπτά από τις 19:00 έως τις 22:00 στο πάρκο Jeo-dong, μια περιοχή που είναι πολυσύχναστη τη νύχτα λόγω των κοντινών μπαρ προειδοποιώντας ότι η περιοχή παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας και ότι αληθινοί αστυνομικοί θα καταφθάσουν σύντομα.
«Αν και μετά από πιο προσεκτική εξέταση ήταν σαφές ότι δεν πρόκειται για πραγματικό άτομο, η απλή αντίληψη της παρουσίας της αστυνομίας είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.
Το ολόγραμμα έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα και έχει σχεδιαστεί με βάση έναν πραγματικό άνθρωπο. Φαίνεται κάπως παράξενο, ειδικά όταν φωτίζεται στο σκοτάδι και προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία εξελιγμένης τεχνολογίας και η παρουσία του έχει χαρακτηριστεί χρήσιμη, ενώ πολλοί τον παρομοιάζουν με φωτεινό σκιάχτρο.
Σύμφωνα με την αστυνομία τα ποσοστά εγκληματικότητας στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά περίπου 22% από την εγκατάσταση του ολογράμματος, γεγονός που την ώθησε να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές.
Όπως αναφέρει το BBC, το ολόγραμμα προβάλλεται κάθε δύο λεπτά από τις 19:00 έως τις 22:00 στο πάρκο Jeo-dong, μια περιοχή που είναι πολυσύχναστη τη νύχτα λόγω των κοντινών μπαρ προειδοποιώντας ότι η περιοχή παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας και ότι αληθινοί αστυνομικοί θα καταφθάσουν σύντομα.
🇰🇷👮South Korea Projects Crime Cuts via Hologram Police— RT_India (@RT_India_news) October 5, 2025
Seoul is lighting up the night – literally - with lifesize hologram police officers to keep troublemakers at bay, with no coffee break in sight.
“In case of an emergency, the police will be dispatched in real time. CCTV… pic.twitter.com/funNyU3alJ
«Αν και μετά από πιο προσεκτική εξέταση ήταν σαφές ότι δεν πρόκειται για πραγματικό άτομο, η απλή αντίληψη της παρουσίας της αστυνομίας είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.
Το ολόγραμμα έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα και έχει σχεδιαστεί με βάση έναν πραγματικό άνθρωπο. Φαίνεται κάπως παράξενο, ειδικά όταν φωτίζεται στο σκοτάδι και προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία εξελιγμένης τεχνολογίας και η παρουσία του έχει χαρακτηριστεί χρήσιμη, ενώ πολλοί τον παρομοιάζουν με φωτεινό σκιάχτρο.
Σύμφωνα με την αστυνομία τα ποσοστά εγκληματικότητας στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά περίπου 22% από την εγκατάσταση του ολογράμματος, γεγονός που την ώθησε να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές.
Ειδήσεις σήμερα:
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα