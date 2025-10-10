Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Η διαθήκη συντάχθηκε και κατατέθηκε την ίδια μέρα
Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 68χρονος είχε συντάξει μυστική διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Μάλιστα η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια μέρα της σύνταξής της, γεγονός που πιθανότατα, δείχνει ότι έγινε υπό καθεστώς φόβου και πανικού.
Έντονο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι ο 68χρονος ξεκινά τη διαθήκη του με τη φράση: «Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου...».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του –ανάμεσά τους και το κάμπινγκ– περνά σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.
Σε εκείνον αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.
Παράλληλα, ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας.
Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ, ενώ σε άλλους συγγενείς αφήνονται ελάχιστα χρηματικά ποσά και μικρές κληροδοσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο πριν και παρέμενε σφραγισμένη.
Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς τυχόν διαφορές ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση των κινήτρων του δράστη ή των δραστών.
Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του. Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.
Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
Οι Αρχές αναζητούν όλα τα στοιχεία, που θα τους επιτρέψουν να λύσουν την υπόθεση, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν μαρτυρίες, που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα του βασικού υπόπτου.
Κατάθεση στις Αρχές έδωσε και βενζινοπώλης της περιοχής, που ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος πέρασε από το πρατήριό του, που βρίσκεται στον δρόμο προς Κυπαρισσία – Καλό Νερό, με κατεύθυνση προς Πύργο.
Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχροινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Το μηχανάκι που οδηγούσε ο βασικός ύποπτος πιθανότατα πέρασε στην Ηλεία, με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω.
Διαφορετικά χαρακτηριστικά περιγράφει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.
Σύμφωνα με το protothema.gr, ήδη έχει αποκλειστεί ως κίνητρο η ληστεία και εκτιμούν ότι οι λόγοι της δολοφονικής επίθεσης είναι πιο προσωπικοί.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος επί της Λεωφόρου Μεθώνης, μόλις 200 μέτρα από το κάμπινγκ Άμμος, που καταγράφει τον βασικό ύποπτο να απομακρύνεται από το σημείο μόνος του, χωρίς συνεργό, με σκούτερ και κράνος στο κεφάλι, με κατεύθυνση προς τη Μεθώνη.
