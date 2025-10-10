Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφεται στα νησιά και σε περιφέρειες με μικρότερο πληθυσμό
Κλειστά μέχρι και τις αρχές Απριλίου 2026 είναι τα ραντεβού για έκδοση νέων ταυτοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως προκύπτει από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού.
Όπως φαίνεται χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους για έκδοση νέας ταυτότητας με αποτέλεσμα τα κεντρικά τμήματα της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας να μην μπορούν να δεχθούν άλλα ραντεβού.
Διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφεται στα νησιά και σε περιφέρειες με μικρότερο πληθυσμό όπου τα διαθέσιμα ραντεβού ξεκινούν ακόμη και μετά από μία εβδομάδα ή μερικές μέρες.
Πιο συγκεκριμένα αν κάποιος θέλει να εκδώσει ταυτότητα σε κεντρικά τμήματα της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, θα διαπιστώσει πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
Όπως ανέφεραν σχετικά πηγές με γνώση της υπόθεσης, καλό είναι οι πολίτες που κατοικούν στις μεγάλες πόλεις να επιλέγουν για την έκδοση νέων ταυτοτήτων τμήματα που δεν βρίσκονται στο κέντρο των μεγάλων πόλεων καθώς, λόγω πληθυσμού, τα τμήματα αυτά έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως διευκρίνισε συγκεκριμένα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας.
Ωστόσο, όπως εξήγησαν αρμόδιες πηγές, εντός Ελλάδος, οι παλιές ταυτότητες θα έχουν την ίδια ισχύ που έχουν και σήμερα.
Από τις ταυτότητες στον Προσωπικό ΑριθμόΤην ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.
Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός ΑριθμόςΗ διαδικασία είναι ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή εναλλακτικά σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.
-Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet
-Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία
-Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.»
-Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα
Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).
Γιατί είναι σημαντικόςΗ μη έκδοση του Π.Α. μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αποκλεισμούς από βασικές υπηρεσίες όπως:
-Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
-Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
-Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
