Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Νόμπελ Ειρήνης Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ

Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη Βενεζουέλα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους

Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
326 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα αποφάσισε να απονείμει η νορβηγική επιτροπή το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως ανακοινώθηκε η Ματσάδο επελέγη για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία.



Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα» αναφέρεται στην απόφαση της νορβηγικής επιτροπής για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Ως ηγέτης του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια καθώς υπήρξε μια φιγούρα που ένωσε μια αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.

Κλείσιμο
«Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

O εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια για το πρόσωπό του και απάντησε ότι «στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας».

Το βίντεο της ανακοίνωσης για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

Announcement of the 2025 Nobel Peace Prize


Ειδήσεις σήμερα:

Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος

Καμμένος: Στα θετικά του Μητσοτάκη η οικονομία - Τι είπε για το κόμμα Τζούλη και τα σκουντήματα με Τσίπρα στα ατελείωτα «υπουργικά της Αριστεράς»

Ιωάννα Τούνη: Είμαι με τον Ρόμπι, τον εφηβικό μου έρωτα και είμαστε σοβαρά - Βλέπει την Ιωάννα και όχι την jtouni
326 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης