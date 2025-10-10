Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα αποφάσισε να απονείμει η νορβηγική επιτροπή το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.
Όπως ανακοινώθηκε η Ματσάδο επελέγη για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία.
Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.
«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα» αναφέρεται στην απόφαση της νορβηγικής επιτροπής για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.
Ως ηγέτης του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια καθώς υπήρξε μια φιγούρα που ένωσε μια αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.
«Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».
O εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια για το πρόσωπό του και απάντησε ότι «στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας».
Το βίντεο της ανακοίνωσης για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης
