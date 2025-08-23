Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ιβάν Μασόν της Σεντ Ετιέν, γράφουν στη Γαλλία
SPORTS
Σεντ Ετιέν ΑΕΚ Ιβάν Μασόν

Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ιβάν Μασόν της Σεντ Ετιέν, γράφουν στη Γαλλία

Δημοσίευμα από τη Γαλλία κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον δεξιό μπακ της Σεντ Ετιέν, Ιβάν Μασόν, κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ

Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ιβάν Μασόν της Σεντ Ετιέν, γράφουν στη Γαλλία
Την περίπτωση του 26χρονου δεξιού μπακ της Σεντ Ετιέν, Ιβάν Μασόν συνδέει με την ΑΕΚ το Footmercato, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Γάλλο πλάγιο αμυντικό.

Μάλιστα όπως προσθέτει το δημοσίευμα, ο Μασόν, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα κοντά στη Σερβέτ, θα μπορούσε να πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος και μόνο με κάποια μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως το 2027.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως από πλευράς ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τον Μασόν, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε μείνει εκτός με τραυματισμό για το μεγαλύτερο διάστημα πραγματοποιώντας μόλις 12 συμμετοχές με τη Σεντ Ετιέν στη Ligue 1.


Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της

Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»

Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης