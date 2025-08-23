Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ιβάν Μασόν της Σεντ Ετιέν, γράφουν στη Γαλλία
Δημοσίευμα από τη Γαλλία κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον δεξιό μπακ της Σεντ Ετιέν, Ιβάν Μασόν, κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ
Την περίπτωση του 26χρονου δεξιού μπακ της Σεντ Ετιέν, Ιβάν Μασόν συνδέει με την ΑΕΚ το Footmercato, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Γάλλο πλάγιο αμυντικό.
Μάλιστα όπως προσθέτει το δημοσίευμα, ο Μασόν, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα κοντά στη Σερβέτ, θα μπορούσε να πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος και μόνο με κάποια μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως το 2027.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως από πλευράς ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τον Μασόν, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε μείνει εκτός με τραυματισμό για το μεγαλύτερο διάστημα πραγματοποιώντας μόλις 12 συμμετοχές με τη Σεντ Ετιέν στη Ligue 1.
🚨EXCL #ASSE 🟢🟢— Sébastien Denis (@sebnonda) August 23, 2025
❗️l'AEK Athènes 🇬🇷 s'intéresse à Yvann Maçon
✅Saint-Etienne est prêt à le transferer gratuitement avec intégration de bonus et % à la reventehttps://t.co/QiHZ6VuwYA https://t.co/0xgsPSfflI pic.twitter.com/QoOrU4RQj9
