Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ιβάν Μασόν της Σεντ Ετιέν, γράφουν στη Γαλλία

Δημοσίευμα από τη Γαλλία κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον δεξιό μπακ της Σεντ Ετιέν, Ιβάν Μασόν, κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ