Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ

«Προ 15νθημέρου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πατμιακά Χρονικά τεκμηριωμένο ρεπορτάζ με βίντεο και φωτογραφίες που αφορούσε τη ( ΜΗ ) λειτουργία του βιολογικού στο σύνολο του, που είχε και έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μόλυνση αλλά και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος παράλληλα με τον κίνδυνο που ενεδρεύει για τη δημόσια υγεία, επειδή ο βιολογικός εκβάλλει τα ακαθάριστα λύματα σε απόσταση 300 – 400 μέτρων από την περιοχή που αντλείται το θαλασσινό νερό το οποίο αφαλατώνεται και δίνεται στην κυκλοφορία.Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, άμεση ήταν η αντίδραση του προσωπικού του Λιμεναρχείου Πάτμου στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας, και δείχνοντας τα αντανακλαστικά του μετέβη στο χώρο της περιβαλλοντικής κατ’ εξακολούθηση καταστροφής, βεβαίωσε τις παραβάσεις και αφού πήρε ικανό φωτογραφικό υλικό, το απέστειλε σε Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και σε αρκετές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Κτηματική Υπηρεσία, Α.Τ. Πάτμου κ.α. ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες επιβλήθηκε και τσουχτερό πρόστιμο, το οποίο καλό θα είναι να μην το πληρώνει το ταμείο του δήμου, δηλαδή οι κάτοικοι, αλλά όλοι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση τέτοιων συμβάντων.Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμεναρχείο διαπίστωσε την ύπαρξη λυμάτων εντός της θάλασσας, χρώματος καφέ – πρασίνου με έντονη μυρουδιά, καθώς και ότι υπήρχε ροή από το βιολογικό προς τη θάλασσα λυμάτων σχηματίζοντας ΔΕΛΤΑ , ότι ακριβώς ανέφερε το ρεπορτάζ της εφημερίδας και διενεργεί προανάκριση.Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να εξάρουμε την προσπάθεια και την άμεση αντίδραση του Λιμεναρχείου, όμως ας μας επιτραπεί επίσης να αναφέρουμε τα εξής :Στο συγκεκριμένο χώρο από τότε που έκανε αυτοψία το λιμεναρχείο μέχρι σήμερα, έχουν ριχτεί στη θάλασσα τόνοι λυμάτων μολύνοντας το περιβάλλον, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα από το Δήμο περιορισμού ή ακόμη και εξάλειψης του προβλήματος. Επειδή είναι γνωστό ότι το προσωπικό του Λιμεναρχείου μόλις και μετά βίας επαρκεί για τις πολλαπλές του υποχρεώσεις, καλό θα είναι να γίνεται, αν όχι καθημερινός έλεγχος, τουλάχιστον σε τακτά χρονικά διαστήματα, μιας που το πρόβλημα πιθανόν να ενταθεί μέχρι τέλους του μηνός, χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται το μεγάλο κύμα των επισκεπτών και να βεβαιώνονται παραβάσεις, έως ότου φιλοτιμηθούν οι τοπικοί αρμόδιοι και σκύψουν ευλαβικά προβαίνοντας στη λύση του προβλήματος.Ένα πρόβλημα το οποίο εκτός της μόλυνσης του περιβάλλοντος, προκαλεί δυσάρεστη δυσοσμία η οποία και σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, δεν καλύπτει μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά η ……. Χάρη της φτάνει μέχρι και τα περίχωρα Σκάλας και Χώρας».