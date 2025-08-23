Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία Δωδεκανήσου - Δεν είναι λύματα, αλλά... λάσπη αυτό που τρέχει στις βρύσες, η υπερασπιστική γραμμή της δημοτικής Αρχής - Αύριο στο νησί οκταμελές κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ με ειδικό εξοπλισμό - Πώς ξεκίνησε η αποκάλυψη της υπόθεσης
Στον εισαγγελέα έφτασε το θέμα με τον δήμαρχο Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη ο οποίος ζητάει και τα ρέστα, αντί να απολογείται για την άθλια εικόνα της Πάτμου εν μέσω Αυγούστου. Ήδη παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Δωδεκανήσου προκαταρκτική εξέταση που αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.
Τη στιγμή που ο βιολογικός καθαρισμός στον Χόχλακα δεν λειτουργεί με τα λύματα να βγαίνουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα από το 2022 και πολλές βρύσες στο νησί βγάζουν... καφέ νερό με έντονη οσμή, ο δήμαρχος αρκείται στη διαβεβαίωση (διανθισμένη με απειλές) ότι το δίκτυο της αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο της ύδρευσης, παραβλέποντας ότι όπως έχει καταγγελθεί, σε πολλές περιπτώσεις λόγω της μη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, βυτιοφόρα απορρίπτουν ανεξέλεγκτα βοθρολύματα χωρίς κανείς να γνωρίζει που καταλήγουν αυτά.
Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ - που διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για τα ζητήματα αυτά - ευαισθητοποιήθηκε από τα σχετικά δημοσιεύματα, όπως του protothema.gr - και στέλνει ειδική αποστολή στο νησί με στόχο την άμεση επαναλειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.
Αύριο φτάνουν στο νησί 5 οχήματα, καθώς και ομάδα 8 καταρτισμένων και αρμόδιων υπαλλήλων, προκειμένου να συνδράμουν στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τα οχήματα που συμμετέχουν στην αποστολή είναι 2 τριαξονικά βυτιοφόρα, καθώς και van με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, που μπορεί να μπαίνει και σε κλειστούς υπόγειους χώρους, αλλά και φορτηγό με γερανό και σωλήνες αναρρόφησης, όπως και φορτηγό 4x4 με trailer και αντλίες απορρόφησης λυμάτων.
Οι 8 εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ που κατεβαίνουν στο νησί, μαζί με τα οχήματα, αλλά και όλο τον απαραίτητο και εξειδικευμένο εξοπλισμό, είναι πολύ έμπειροι και απολύτως καταρτισμένοι, προκειμένου να βοηθήσουν τους εργαζόμενους του Δήμου Πάτμου, για τους οποίους φαίνεται να είναι πρωτόγνωρο το ζήτημα.
Ωστόσο, παραμένει απορίας άξιο πώς ο δήμαρχος δεν είχε σπεύσει να ζητήσει εδώ και δύο χρόνια βοήθεια από εξειδικευμένους φορείς, όπως η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αν μη τι άλλο δεν θα αναδύονται δυσάρεστες οσμές σε ένα από τα πιο διάσημα ελληνικά νησιά, εν μέσω τουριστικής περιόδου.
Πώς ξεκίνησαν όλα - Οι προειδοποιήσεις
Στις 8 Αυγούστου το τοπικό ενημερωτικό μέσο «Πατμιακά Χρονικά», έγραφε τα εξής για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού στο νησί της Πάτμου προειδοποιώντας ότι η θάλασσα δίπλα στο εργοστάσιο αφαλάτωσης είχε μολυνθεί από τόνους ανεπεξέργαστων λυμάτων, όπως και για την ύπαρξη δυσοσμίας, ακόμα και στα περίχωρα της Σκάλας και της Χώρας. Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα:
Πώς ξεκίνησαν όλα - Οι προειδοποιήσεις
Στις 8 Αυγούστου το τοπικό ενημερωτικό μέσο «Πατμιακά Χρονικά», έγραφε τα εξής για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού στο νησί της Πάτμου προειδοποιώντας ότι η θάλασσα δίπλα στο εργοστάσιο αφαλάτωσης είχε μολυνθεί από τόνους ανεπεξέργαστων λυμάτων, όπως και για την ύπαρξη δυσοσμίας, ακόμα και στα περίχωρα της Σκάλας και της Χώρας. Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα:
«Προ 15νθημέρου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πατμιακά Χρονικά τεκμηριωμένο ρεπορτάζ με βίντεο και φωτογραφίες που αφορούσε τη ( ΜΗ ) λειτουργία του βιολογικού στο σύνολο του, που είχε και έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μόλυνση αλλά και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος παράλληλα με τον κίνδυνο που ενεδρεύει για τη δημόσια υγεία, επειδή ο βιολογικός εκβάλλει τα ακαθάριστα λύματα σε απόσταση 300 – 400 μέτρων από την περιοχή που αντλείται το θαλασσινό νερό το οποίο αφαλατώνεται και δίνεται στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, άμεση ήταν η αντίδραση του προσωπικού του Λιμεναρχείου Πάτμου στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας, και δείχνοντας τα αντανακλαστικά του μετέβη στο χώρο της περιβαλλοντικής κατ’ εξακολούθηση καταστροφής, βεβαίωσε τις παραβάσεις και αφού πήρε ικανό φωτογραφικό υλικό, το απέστειλε σε Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και σε αρκετές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Κτηματική Υπηρεσία, Α.Τ. Πάτμου κ.α. ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες επιβλήθηκε και τσουχτερό πρόστιμο, το οποίο καλό θα είναι να μην το πληρώνει το ταμείο του δήμου, δηλαδή οι κάτοικοι, αλλά όλοι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση τέτοιων συμβάντων.
Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμεναρχείο διαπίστωσε την ύπαρξη λυμάτων εντός της θάλασσας, χρώματος καφέ – πρασίνου με έντονη μυρουδιά, καθώς και ότι υπήρχε ροή από το βιολογικό προς τη θάλασσα λυμάτων σχηματίζοντας ΔΕΛΤΑ , ότι ακριβώς ανέφερε το ρεπορτάζ της εφημερίδας και διενεργεί προανάκριση.
Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να εξάρουμε την προσπάθεια και την άμεση αντίδραση του Λιμεναρχείου, όμως ας μας επιτραπεί επίσης να αναφέρουμε τα εξής :
Στο συγκεκριμένο χώρο από τότε που έκανε αυτοψία το λιμεναρχείο μέχρι σήμερα, έχουν ριχτεί στη θάλασσα τόνοι λυμάτων μολύνοντας το περιβάλλον, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα από το Δήμο περιορισμού ή ακόμη και εξάλειψης του προβλήματος. Επειδή είναι γνωστό ότι το προσωπικό του Λιμεναρχείου μόλις και μετά βίας επαρκεί για τις πολλαπλές του υποχρεώσεις, καλό θα είναι να γίνεται, αν όχι καθημερινός έλεγχος, τουλάχιστον σε τακτά χρονικά διαστήματα, μιας που το πρόβλημα πιθανόν να ενταθεί μέχρι τέλους του μηνός, χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται το μεγάλο κύμα των επισκεπτών και να βεβαιώνονται παραβάσεις, έως ότου φιλοτιμηθούν οι τοπικοί αρμόδιοι και σκύψουν ευλαβικά προβαίνοντας στη λύση του προβλήματος.
Ένα πρόβλημα το οποίο εκτός της μόλυνσης του περιβάλλοντος, προκαλεί δυσάρεστη δυσοσμία η οποία και σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, δεν καλύπτει μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά η ……. Χάρη της φτάνει μέχρι και τα περίχωρα Σκάλας και Χώρας».
