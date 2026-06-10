Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα: Προσφορές άνω των €36 δισ., αντλήθηκαν €3 δισ.

Έχει καλυφθεί το 95% του προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026 - Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap - Ο διακανονισμός έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου