Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα: Προσφορές άνω των €36 δισ., αντλήθηκαν €3 δισ.
Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα: Προσφορές άνω των €36 δισ., αντλήθηκαν €3 δισ.
Έχει καλυφθεί το 95% του προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026 - Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap - Ο διακανονισμός έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου
Στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 36 δισ. ευρώ, ενώ το ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά 3 δισ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του προγραμματισμένου δανειακού πλάνου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενεργού διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Μάλιστα, με τη σημερινή έκδοση έχει καλυφθεί το 95% του προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026.
Η δημοπρασία αφορά την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου τίτλου λήξεως 16 Ιουνίου 2036. Το συγκεκριμένο ομόλογο φέρει σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,375%, ενώ το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπό του στην αγορά ανέρχεται ήδη στα 4,55 δισ. ευρώ.
Στο μέτωπο της τιμολόγησης, το τελικό περιθώριο (guidance) τοποθετείται στην περιοχή των 68 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (MS+68 μ.β.). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,75%, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%.
Η έκδοση έχει χαρακτηριστεί «μεγέθους αναφοράς» (benchmark size), κάτι που σημαίνει ότι ο τελικός πήχης των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα «κλειδώσει» μετά την αξιολόγηση της ποιότητας και του όγκου των προσφορών που θα καταγραφούν στο βιβλίο.
Η διαδικασία τρέχει με τη συνδρομή ισχυρών ονομάτων της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής σκηνής. Κοινοπρακτικοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ η επίσημη ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής (settlement) έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 (με βάση το χρονοδιάγραμμα T+5).
Οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν από το «άνοιγμα» της έκδοσης θα εισαχθούν κανονικά προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του προγραμματισμένου δανειακού πλάνου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενεργού διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Μάλιστα, με τη σημερινή έκδοση έχει καλυφθεί το 95% του προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026.
Η δημοπρασία αφορά την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου τίτλου λήξεως 16 Ιουνίου 2036. Το συγκεκριμένο ομόλογο φέρει σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,375%, ενώ το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπό του στην αγορά ανέρχεται ήδη στα 4,55 δισ. ευρώ.
Στο μέτωπο της τιμολόγησης, το τελικό περιθώριο (guidance) τοποθετείται στην περιοχή των 68 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (MS+68 μ.β.). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,75%, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%.
Η έκδοση έχει χαρακτηριστεί «μεγέθους αναφοράς» (benchmark size), κάτι που σημαίνει ότι ο τελικός πήχης των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα «κλειδώσει» μετά την αξιολόγηση της ποιότητας και του όγκου των προσφορών που θα καταγραφούν στο βιβλίο.
Η διαδικασία τρέχει με τη συνδρομή ισχυρών ονομάτων της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής σκηνής. Κοινοπρακτικοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ η επίσημη ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής (settlement) έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 (με βάση το χρονοδιάγραμμα T+5).
Οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν από το «άνοιγμα» της έκδοσης θα εισαχθούν κανονικά προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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