Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Τροχαίο Αταλάντη Μηχανή stop

Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της

Ο οδηγός του ΙΧ παραβίασε το STOP και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη - «Δεν μπορούσε να σταματήσει με τόσο που έτρεχε αυτός»

Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Κώστας Στάμου
Μια ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Αταλάντης με θύμα μια 32χρονη, μητέρα ενός παιδιού, η οποία έχασε τη ζωή της όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, περνώντας από STOP, έπεσε πάνω στη μηχανή της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Σκάλα Αταλάντης-Αταλάντη. Ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος προς Τραγάνα, παραβίασε το STOP, στη διασταύρωση της παλιάς Henniger, και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη, ερχόμενη από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η άτυχη αναβάτρια, η οποία φορούσε κράνος, έπεσε αναίσθητη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, κατά τη διακομιδή της υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο.

Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της


Η 32χρονη ήταν μητέρα ενός ανήλικου παιδιού και μαζί με το σύζυγό της είχαν ανοίξει ένα καφέ στην πόλη της Αταλάντης. Όπως λέει στο protothema.gr ο σύζυγός της, η αδικοχαμένη επιχειρηματίας ήταν έμπειρη αναβάτρια μηχανής, φορούσε πάντα κράνος ενώ γνώριζε πολύ καλά το συγκεκριμένο δρόμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν του επέτρεψαν να επιβραδύνει πριν από το STOP και έτσι "καρφώθηκε" σχεδόν αφρενάριστος πάνω στη μηχανή της 32χρονης.
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Κλείσιμο


«Από ό,τι μου είπαν ο οδηγός παραβίασε το STOP και την χτύπησε στα πλάγια. Προφανώς είχε ταχύτητα για να περάσει όλο αυτό το δρόμο. Έχει μεγάλο άνοιγμα εκεί ο δρόμος, είναι σαν αλάνα. Στη συνέχεια έμαθα ότι μετά από 40 λεπτά πήγε η Αστυνομία και μετά από 25 λεπτά το ασθενοφόρο. Οδηγούσε από μικρή μηχανή. Πάντα με ασφάλεια, με το κράνος της. Και βέβαια ήξερε το δρόμο. Την είχε κάνει μια ώρα πριν αυτή τη διαδρομή και ερχόταν στη θάλασσα να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί», αναφέρει ο σύζυγος της 32χρονης.

Κώστας Στάμου
