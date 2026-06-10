Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο: Ξήλωσαν καλώδιο 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, 11 συλλήψεις
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Ασπρόπυργο: Ξήλωσαν καλώδιο 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, 11 συλλήψεις
Υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ εντόπισαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπής σε κατοικίες της περιοχής
Σε έντεκα συλλήψεις και στην στην αποξήλωση 4.420 μέτρων καλωδίων προχώρησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου σε οικισμούς του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας, ενώ ένας εξ αυτών ήταν διωκόμενος. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των παράνομων συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση 4.420 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ εντόπισαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπής σε κατοικίες της περιοχής.
Κατά τους ελέγχους, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 30 παραβάσεις του ΚΟΚ, οι οποίες αφορούσαν κυρίως οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες οδήγησης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για την επιτήρηση της περιοχής.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ανάλογες στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας, ενώ ένας εξ αυτών ήταν διωκόμενος. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των παράνομων συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση 4.420 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ εντόπισαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπής σε κατοικίες της περιοχής.
Κατά τους ελέγχους, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 30 παραβάσεις του ΚΟΚ, οι οποίες αφορούσαν κυρίως οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες οδήγησης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για την επιτήρηση της περιοχής.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ανάλογες στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
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