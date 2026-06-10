Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν ότι «θα πληρώσει το τίμημα»
Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν ότι «θα πληρώσει το τίμημα»
Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις αγορές ενέργειας σε επιφυλακή
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να ενισχύεται κατά περίπου 1,5% και να διαμορφώνεται στα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται 2% στην περιοχή των 90 δολαρίων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν καθυστέρησε υπερβολικά να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».
Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από αναφορές για ιρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, η Ιορδανία και το Κουβέιτ.
Τα περιστατικά φέρονται να ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως ενέργειες αυτοάμυνας, μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος, ενώ οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει περιορισμούς στα ιρανικά λιμάνια.
Οι εξελίξεις αυτές συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στις αγορές, καθώς το Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία πλοίων στον Περσικό Κόλπο και οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα.
Συγκεκριμένα, τα αποθέματα υποχώρησαν κατά 9,1 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.
Η πτώση αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση από αγοραστές που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν ποσότητες πετρελαίου οι οποίες επηρεάστηκαν από τις διαταραχές στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν καθυστέρησε υπερβολικά να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».
Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από αναφορές για ιρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, η Ιορδανία και το Κουβέιτ.
Τα περιστατικά φέρονται να ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως ενέργειες αυτοάμυνας, μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή.
Συνεχίζονται τα προβλήματα στα Στενά του ΟρμούζΠαράλληλα, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος, ενώ οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει περιορισμούς στα ιρανικά λιμάνια.
Οι εξελίξεις αυτές συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στις αγορές, καθώς το Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι η κυκλοφορία πλοίων στον Περσικό Κόλπο και οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα.
Σημαντική μείωση των αμερικανικών αποθεμάτωνΠρόσθετη στήριξη στις τιμές του πετρελαίου προσέφεραν και τα στοιχεία του American Petroleum Institute (API), τα οποία έδειξαν σημαντική μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.
Συγκεκριμένα, τα αποθέματα υποχώρησαν κατά 9,1 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.
Η πτώση αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση από αγοραστές που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν ποσότητες πετρελαίου οι οποίες επηρεάστηκαν από τις διαταραχές στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.
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