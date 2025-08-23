Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»

«Έφυγε το καλύτερο παιδί»

Κωστής Χατζηδάκης

Πλήθος κόσμου στην εξόδιο ακολουθία

Παύλος Μαρινάκης

Απόστολος Τζιτζικώστας

Σωκράτης Φάμελλος

Κεφαλογιάννης - Δημητριάδης

Νικήτας Κακλαμάνης

Μάκης Βορίδης

Κώστας Τσιάρας

Ακης Σκέρτσος

Ράπτη - Μπρατάκος

Ντόρα Μπακογιάννη

Νίκος Δένδιας

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής

Σταύρος Καλαφάτης

Αναφορά έκανε και στην προσωπικότητά του. «Πρώτα και πάνω από όλα, όμως νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι' αυτήν την όμορφη, θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μία κουβέντα: Έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι νομίζω θα τον θυμόμαστε όλοι, ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του, για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόσο μεγάλη ενέργεια, τόσο μεγάλη θετικότητα, ως βουλευτής, ως υφυπουργός, ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω αγαπητέ μας Αποστόλη».«Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, στην οικογένειά σου να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του. Και θα σε αποχαιρετήσω μόνο με τέσσερις λέξεις: Ψηλέ θα μας λείψεις», κατέληξε.Επικήδειους εκφώνησαν, επίσης, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης και εκπρόσωπος του μητροπολίτη Παντελεήμονα.Από το πρωί, πλήθος κόσμου θέλησε να απευθύνει το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, η σορός του οποίου βρέθηκε στην εκκλησία λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί.Την ώρα που το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο εξήλθε από την εκκλησία ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με χειροκρότημα.Πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησηςτου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑκαι του Επιτρόπου ΑπόστολουΠαρόντες ήταν επίσης οι υπουργοί Α. Σκέρτσος, Ν Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη, Κ. Τσιάρας, Ι. Κεφαλογιάνης, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί Π. Μαρινάκης (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), Στ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας, Κ. Καραγκούνης, Λ. Τσαβδαρίδης, Χρ. Δερμεντζόπουλος, Ν. Παπαιωάννου, Σ. Βολουδάκη, οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Ντ. Μπακογιάννη, Μ. Βορίδης, Χρ. Σταϊκούρας, Ι. Οικονόμου, Στ. Πέτσας, Θ. Καράογλου, Στ. Κωνσταντινίδης, Τάσος Χατζηβασιλείου.Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν επίσης ο Γραμματέας της Π. Ε. της Ν.Δ. Κ. Σκρέκας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.