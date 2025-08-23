Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας παρουσία του πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών και εκπροσώπων όλων των κομμάτων
Με τις λέξεις «Ψηλέ, θα μας λείψεις» αποχαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, εκφωνώντας την επικήδεια ομιλία του στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
«Συντετριμμένος αποχαιρετώ σήμερα εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλης της παράταξής μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
«Για το πολιτικό του έργο θα μιλήσουν πολλοί. Η συμμετοχή τόσων συμπολιτών του σήμερα στην εξόδιο ακολουθία είναι η καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν εδώ πέρα, στον τόπο του, στην Ημαθία, την ιδιαίτερη πατρίδα του την Αλεξάνδρεια, του πόσο πολλά προσέφερε, του πόσες και πόσοι τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην πολιτική παρουσία του βουλευτή: «Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι απλά ως άξιο στέλεχος, ως έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το κόμμα και την κυβέρνηση από νευραλγικές θέσεις, υφυπουργός Οικονομικών για μία τετραετία. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής μείωσης φόρων και έχει και αυτός το δικό του μερίδιο στις επιτυχίες εκείνης της εποχής».
Δείτε την εξόδιο ακολουθία που μετέδωσε live το protothema.gr:
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»
Αναφορά έκανε και στην προσωπικότητά του. «Πρώτα και πάνω από όλα, όμως νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι' αυτήν την όμορφη, θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μία κουβέντα: Έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι νομίζω θα τον θυμόμαστε όλοι, ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του, για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόσο μεγάλη ενέργεια, τόσο μεγάλη θετικότητα, ως βουλευτής, ως υφυπουργός, ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω αγαπητέ μας Αποστόλη».
«Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, στην οικογένειά σου να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του. Και θα σε αποχαιρετήσω μόνο με τέσσερις λέξεις: Ψηλέ θα μας λείψεις», κατέληξε.
Επικήδειους εκφώνησαν, επίσης, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης και εκπρόσωπος του μητροπολίτη Παντελεήμονα.
Πλήθος κόσμου στην εξόδιο ακολουθία
Από το πρωί, πλήθος κόσμου θέλησε να απευθύνει το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, η σορός του οποίου βρέθηκε στην εκκλησία λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί.
Την ώρα που το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο εξήλθε από την εκκλησία ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με χειροκρότημα.
Πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα.
Παρόντες ήταν επίσης οι υπουργοί Α. Σκέρτσος, Ν Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη, Κ. Τσιάρας, Ι. Κεφαλογιάνης, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί Π. Μαρινάκης (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), Στ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας, Κ. Καραγκούνης, Λ. Τσαβδαρίδης, Χρ. Δερμεντζόπουλος, Ν. Παπαιωάννου, Σ. Βολουδάκη, οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Ντ. Μπακογιάννη, Μ. Βορίδης, Χρ. Σταϊκούρας, Ι. Οικονόμου, Στ. Πέτσας, Θ. Καράογλου, Στ. Κωνσταντινίδης, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν επίσης ο Γραμματέας της Π. Ε. της Ν.Δ. Κ. Σκρέκας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.
