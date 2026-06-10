Motor Oil: Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο των 400 εκατ. ευρώ
Motor Oil: Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο των 400 εκατ. ευρώ
Ο όμιλος αναζητά νέα χρηματοδότηση από τις αγορές με τη στήριξη Citi, Goldman Sachs και HSBC και στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού
UPD:
Η Motor Oil επέστρεψε στις διεθνείς αγορές χρέους, προχωρώντας στην έκδοση πενταετούς ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που στοχεύει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου.
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031 με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων.
Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά σχεδόν 4 φορές.
Ο τίτλος εκδίδεται ως senior unsecured note και θα διατεθεί σε διεθνείς επενδυτές βάσει του πλαισίου Reg S. Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Η έκδοση υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ήδη από τις πρώτες ώρες διάθεσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το βιβλίο να κλείσει εντός της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031 με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων.
Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά σχεδόν 4 φορές.
Ο τίτλος εκδίδεται ως senior unsecured note και θα διατεθεί σε διεθνείς επενδυτές βάσει του πλαισίου Reg S. Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Η έκδοση υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ήδη από τις πρώτες ώρες διάθεσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το βιβλίο να κλείσει εντός της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
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