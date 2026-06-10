Motor Oil: Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο των 400 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος αναζητά νέα χρηματοδότηση από τις αγορές με τη στήριξη Citi, Goldman Sachs και HSBC και στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού