Ο Βασίλης Μπισμπίκης βραβεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο για τη «Σπασμένη φλέβα» και η Δέσποινα Βανδή δηλώνει περήφανη
Ο ηθοποιός απέσπασε το «Βραβείο Επιτροπής για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε ταινία μυθοπλασίας» στο San Francisco Greek Film Festival

Ο Βασίλης Μπασμπίκης βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη σε φεστιβάλ στο Σαν Φρανσίσκο, με τη Δέσποινα Βανδή να δηλώνει περήφανη για εκείνον. 

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός απέσπασε το «Βραβείο Επιτροπής για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε ταινία μυθοπλασίας» στο San Francisco Greek Film Festival 2026. Η τραγουδίστρια και σύντροφός του αναδημοσίευσε την ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του Φεστβάλ στο Instagram και εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της και την περηφάνια της.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται για τον ηθοποιό: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσφέρει μια αξέχαστη ερμηνεία στην ταινία “Σπασμένη φλέβα” ως ένας τραγικός και αδίστακτος άνδρας, που ενσαρκώνει σε κάθε λέξη, κάθε χειρονομία και κάθε μάταιη προσπάθεια διαφυγής από τη μοίρα του, το ήθος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης, η οποία είναι υπερβολικά οικεία στο ελληνικό κοινό. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό κατόρθωμα. Η ερμηνεία του θα μείνει στη μνήμη ως μια σύγχρονη εκδοχή του καταθλιπτικού αντιήρωα του Ντίνου Ηλιόπουλου στον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου, που με παρόμοιο τρόπο αποτύπωσε τα συναισθήματα του μεταπολεμικού Έλληνα άντρα».

Με τη σειρά της, η Δέσποινα Βανδή προχώρησε σε αναδημοσίευση, προσθέτοντας: «Είμαι περήφανη για σένα».

Ακολουθεί η δημοσίευσή της

