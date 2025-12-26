Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές του ηθοποιού στη Δέσποινα Βανδή
Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές του ηθοποιού στη Δέσποινα Βανδή

Η τραγουδίστρια είχε την ονομαστική της γιορτή

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές του ηθοποιού στη Δέσποινα Βανδή
Στέλλα Μούτσιου
Τις ευχές του για την ονομαστική γιορτή της Δέσποινας Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης μέσα από μία ανάρτηση που έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της τραγουδίστριας ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τους χορευτές της και έγραψε: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου».

Στέλλα Μούτσιου
