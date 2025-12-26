Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές του ηθοποιού στη Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές του ηθοποιού στη Δέσποινα Βανδή
Η τραγουδίστρια είχε την ονομαστική της γιορτή
Τις ευχές του για την ονομαστική γιορτή της Δέσποινας Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης μέσα από μία ανάρτηση που έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της τραγουδίστριας ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τους χορευτές της και έγραψε: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου».
Δείτε την ανάρτηση
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της τραγουδίστριας ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τους χορευτές της και έγραψε: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα