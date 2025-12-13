Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της
Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της
Πάω να την θαυμάσω, είπε ο ηθοποιός για την τραγουδίστρια στις κάμερες
Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη σημειώθηκε στην πρεμιέρα της τραγουδίστριας στο κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Ο ηθοποιός δεν έλειπε από το πλευρό της Δέσποινας Βανδή το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. «Πάω να την θαυμάσω», είπε χαρακτηριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το νυχτερινό μαγαζί, με τη δήλωσή του να προβάλλεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και ενώ ερμήνευε ένα τραγούδι, εκείνη στράφηκε προς το μέρος του συντρόφου της, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός δεν έλειπε από το πλευρό της Δέσποινας Βανδή το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. «Πάω να την θαυμάσω», είπε χαρακτηριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το νυχτερινό μαγαζί, με τη δήλωσή του να προβάλλεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και ενώ ερμήνευε ένα τραγούδι, εκείνη στράφηκε προς το μέρος του συντρόφου της, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα