Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της
GALA
Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης

Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της

Πάω να την θαυμάσω, είπε ο ηθοποιός για την τραγουδίστρια στις κάμερες

Δέσποινα Βανδή: Το φιλί της στον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της
21 ΣΧΟΛΙΑ
Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη σημειώθηκε στην πρεμιέρα της τραγουδίστριας στο κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο ηθοποιός δεν έλειπε από το πλευρό της Δέσποινας Βανδή το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. «Πάω να την θαυμάσω», είπε χαρακτηριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το νυχτερινό μαγαζί, με τη δήλωσή του να προβάλλεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και ενώ ερμήνευε ένα τραγούδι, εκείνη στράφηκε προς το μέρος του συντρόφου της, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Δείτε το βίντεο

21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης