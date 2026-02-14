ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
GALA
Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης Άγιος Βαλεντίνος

Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητα του ζευγαριού

Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον δικό της τρόπο θέλησε να γιορτάσει η Δέσποινα Βανδή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικές κοινές φωτογραφίες της με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram η Δέσποινα Βανδή απαθανατίζεται στο πλευρό του συντρόφου της σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας του ζευγαριού. Οι δυο τους ποζάρουν μεταξύ άλλων σε εξόδους τους και στο αεροπλάνο, πριν την απογείωση.

Δείτε τα στιγμιότυπα


Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης