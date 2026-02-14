Η Δέσποινα Βανδή ανάρτησε στιγμιότυπα με τον Βασίλη Μπισμπίκη με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητα του ζευγαριού
Με τον δικό της τρόπο θέλησε να γιορτάσει η Δέσποινα Βανδή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικές κοινές φωτογραφίες της με τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram η Δέσποινα Βανδή απαθανατίζεται στο πλευρό του συντρόφου της σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας του ζευγαριού. Οι δυο τους ποζάρουν μεταξύ άλλων σε εξόδους τους και στο αεροπλάνο, πριν την απογείωση.
Δείτε τα στιγμιότυπα
