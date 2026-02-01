Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Μιλάμε κάθε μέρα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω
Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν μαζί του και εννοείται ότι αν επιστρέψει στο θέατρο θα πάω να τον δω, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε ο Μάνος Ιωάννου, αποκαλύπτοντας πως έχουν καθημερινή επικοινωνία και τονίζοντας πως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως το γεγονός ότι τον υποστηρίζει στην αρχή τον επηρέασε όσον αφορά στις συνεργασίες του, αλλά πλέον αυτό δεν ισχύει. Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ο Μάνος Ιωάννου αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή και τους έρωτές του, αλλά και στην οικογένειά του.
Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος έδωσε «το παρών» και στα γενέθλιά του πριν από μερικές εβδομάδες, ο ηθοποιός είπε: «Τι να μου κοστίσει η φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη; Εννοείται ότι άκουσα πάρα πολλά αρνητικά αλλά μια που τα ακούω και μια που τα προσπερνάω. Δε φοβήθηκα μη χάσω κάποια δουλειά. Στην αρχή με είχε επηρεάσει, αλλά τώρα δεν με επηρεάζει. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω, τον θεωρώ από τους καλύτερους ηθοποιούς στην Ελλάδα. Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν μαζί του και εννοείται ότι αν επιστρέψει στο θέατρο θα πάω να τον δω».
Έπειτα, ο Μάνος Ιωάννου αναφέρθηκε στην τρέλα του, επισημαίνοντας πως υποχωρεί με τα χρόνια: «Η τρέλα σιγά σιγά με τα χρόνια φεύγει, και δεν μου αρέσει. Θα είμαι ένας νέος έφηβος, αλλά σιγά σιγά μεγαλώνω».
Σχετικά με την οικογένειά του, ο ίδιος είπε: «Η μητέρα μου αγχώνεται λίγο περισσότερο. Της έχω τρομερή αδυναμία. Με τον πατέρα μου δεν είχαμε πάντα και την καλύτερη σχέση, οπότε είμαστε λίγο πιο απόμακροι» είπε ο Μάνος Ιωάννου και πρόσθεσε,
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάνος Ιωάννου δήλωσε με αφορμή τον πρόσφατο χωρισμό του: «Είναι δύσκολο να αποκοπείς από κάτι που έχεις συνηθίσει. Γιατί είναι το λιμανάκι σου, αλλά κάποιες φορές πρέπει να το κάνεις για να πας και παρακάτω. Το να κάνω οικογένεια, είναι κάτι που με φοβίζει. Νιώθω ακόμα ότι είμαι παιδί. Τελικά μπορεί και να μην έχω ερωτευτεί ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να είναι ενθουσιασμός, καψούρα, ή να βιώνω εγώ τελείως διαφορετικά τον έρωτα».
Για το γεγονός πως οι άνθρωποι στον περίγυρό του είναι μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ συχνά τον γοητεύουν και οι μεγαλύτερες γυναίκες, ο ηθοποιός ανέφερε: «Μου αρέσει να με συμβουλεύουν και με κολακεύει και ένας μεγαλύτερός μου να ρωτήσει τη δική μου συμβουλή. Είναι μεγάλο θέμα το μυαλό. Όταν έχω να κάνω με μία γυναίκα που είναι μορφωμένη, που έχει μία ποιότητα, αισθητική... με ελκύουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει φίλτρο ηλικίας σε μία σχέση, αλλά σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι που θα σχολιάσουν. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει αυτό, το ξέρεις».
«Από τις πιο όμορφες Ελληνίδες θα έλεγα ότι είναι και η Αθηνά Οικονομάκου», είπε στο τέλος.
