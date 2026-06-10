Φλωρίδης: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύουν τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρηση - Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση

Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι αρνείται να δώσει 180 ψήφους σε οποιαδήποτε πρόταση συζητηθεί, παραπέμποντας κάθε συναίνεση για μετά τις εκλογές