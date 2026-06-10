Φλωρίδης: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύουν τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρηση - Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση
Φλωρίδης: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύουν τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρηση - Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση
Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι αρνείται να δώσει 180 ψήφους σε οποιαδήποτε πρόταση συζητηθεί, παραπέμποντας κάθε συναίνεση για μετά τις εκλογές
Σε υπονομευμένο κλίμα ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, μετά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια όπου η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι αρνείται να δώσει 180 ψήφους σε οποιαδήποτε πρόταση συζητηθεί, παραπέμποντας κάθε συναίνεση για μετά τις εκλογές.
Επικριτικός εμφανίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που άσκησε κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δύο, όπως είπε, πολιτικά προβλήματα. «Το πρώτο πρόβλημα προκύπτει από τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το κόμμα θα καταθέσει προτάσεις, αλλά στην προτείνουσα Βουλή δεν θα δώσει ψήφο για καμία από τις διατάξεις» είπε, προσθέτοντας: «Μπορείτε να συμφωνείτε με διατάξεις και δεν τις ψηφίζετε. Η ΝΔ μπορεί να ψηφίσει τις διατάξεις σας κι εσείς να μην τις ψηφίσετε».
Σύμφωνα με τον υπουργό, με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ «αρνείται να υπηρετήσει τη διαδικασία» και «επιχειρεί να την ακυρώσει στην ουσία της». Επικαλέστηκε και ιστορικό προηγούμενο του 2001, όταν, με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις με πάνω από 180 ψήφους. «Και σήμερα μας λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε καμία πρόταση, ούτε τις δικές σας ούτε της ΝΔ», συμπλήρωσε.
Πιο καυστικός εμφανίστηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. «Εκεί έχουμε ένα πολιτικό και κοινοβουλευτικό δράμα» τόνισε, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηρίζοντας «αμήχανη και εκτός πραγματικότητας» την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, είπε ότι αποτέλεσε «παράκληση προς τον ερχόμενο εις τη δευτέρα παρουσία κ. Τσίπρα να τους δεχθεί στη βασιλεία του». «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταθέσει προτάσεις και δεν θα τις ψηφίσει. Λογικό. Δεν υπάρχει βάση, μετακόμισε στον κ. Τσίπρα», είπε.
Είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις των προέδρων των κομμάτων. «Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο» είπε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας το χρονοδιάγραμμα «απαράδεκτο». «Κάνετε επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνδέοντας την Επιτροπή Αναθεώρησης με τις διαρροές για πρόωρες εκλογές, τις οποίες καταλόγισε στην κυβέρνηση. «Η συναίνεση προϋποθέτει αξιοπιστία κι εσείς είστε αναξιόπιστοι» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη συναίνεσή του μόνο στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για fast track διαδικασίες και για επιχείρηση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης ως «προεκλογικό εργαλείο». «Μην αναμένετε συναινέσεις σε αυτή την διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-2019, το προδώσατε και τώρα θα θερίσετε ό,τι σπείρατε», ανέφερε.
Η επιτροπή, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά εργασίες την Παρασκευή με εκλογή προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε στην επιτροπή προθεσμία έως τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσής της, μετά την οποία θα ακολουθήσουν δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, με διαφορά ενός μήνα, όπως προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα.
Η τελική απόφαση για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν θα ληφθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Με δεδομένη τη διακηρυγμένη στάση της αντιπολίτευσης, τα άρθρα που θα περάσουν τώρα με πλειοψηφία 151 ψήφων, θα χρειαστούν 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή για να εγκριθούν.
Επικριτικός εμφανίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που άσκησε κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δύο, όπως είπε, πολιτικά προβλήματα. «Το πρώτο πρόβλημα προκύπτει από τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το κόμμα θα καταθέσει προτάσεις, αλλά στην προτείνουσα Βουλή δεν θα δώσει ψήφο για καμία από τις διατάξεις» είπε, προσθέτοντας: «Μπορείτε να συμφωνείτε με διατάξεις και δεν τις ψηφίζετε. Η ΝΔ μπορεί να ψηφίσει τις διατάξεις σας κι εσείς να μην τις ψηφίσετε».
Σύμφωνα με τον υπουργό, με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ «αρνείται να υπηρετήσει τη διαδικασία» και «επιχειρεί να την ακυρώσει στην ουσία της». Επικαλέστηκε και ιστορικό προηγούμενο του 2001, όταν, με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις με πάνω από 180 ψήφους. «Και σήμερα μας λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε καμία πρόταση, ούτε τις δικές σας ούτε της ΝΔ», συμπλήρωσε.
Πιο καυστικός εμφανίστηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. «Εκεί έχουμε ένα πολιτικό και κοινοβουλευτικό δράμα» τόνισε, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηρίζοντας «αμήχανη και εκτός πραγματικότητας» την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, είπε ότι αποτέλεσε «παράκληση προς τον ερχόμενο εις τη δευτέρα παρουσία κ. Τσίπρα να τους δεχθεί στη βασιλεία του». «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταθέσει προτάσεις και δεν θα τις ψηφίσει. Λογικό. Δεν υπάρχει βάση, μετακόμισε στον κ. Τσίπρα», είπε.
Είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις των προέδρων των κομμάτων. «Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο» είπε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας το χρονοδιάγραμμα «απαράδεκτο». «Κάνετε επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνδέοντας την Επιτροπή Αναθεώρησης με τις διαρροές για πρόωρες εκλογές, τις οποίες καταλόγισε στην κυβέρνηση. «Η συναίνεση προϋποθέτει αξιοπιστία κι εσείς είστε αναξιόπιστοι» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη συναίνεσή του μόνο στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
Τι είπαν Ανδρουλάκης - Φάμελλος
Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για fast track διαδικασίες και για επιχείρηση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης ως «προεκλογικό εργαλείο». «Μην αναμένετε συναινέσεις σε αυτή την διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-2019, το προδώσατε και τώρα θα θερίσετε ό,τι σπείρατε», ανέφερε.
Η επιτροπή, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά εργασίες την Παρασκευή με εκλογή προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
Την Παρασκευή οι εργασίες της επιτροπής με την εκλογή προεδρείου
Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε στην επιτροπή προθεσμία έως τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσής της, μετά την οποία θα ακολουθήσουν δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, με διαφορά ενός μήνα, όπως προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα.
Η τελική απόφαση για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν θα ληφθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Με δεδομένη τη διακηρυγμένη στάση της αντιπολίτευσης, τα άρθρα που θα περάσουν τώρα με πλειοψηφία 151 ψήφων, θα χρειαστούν 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή για να εγκριθούν.
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