Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ
UPD:
Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.
Για την κατάβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρκαγιά μετέβη κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Για την κατάβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρκαγιά μετέβη κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
UPD:
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