Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
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Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ

Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
UPD:
Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Για την κατάβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρκαγιά μετέβη κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

UPD:

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