Βίντεο ντοκουμέντα με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη πριν και μετά τη φονική επίθεση με γκλίτσα στο Ηράκλειο

Ο 49χρονος είχε πάει να πάρει καφέ και τρόφιμα προκειμένου να τα παραδώσει σε εργάτη που είχε στην δούλεψη του - Για την επίθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών





Στα πλάνα διακρίνεται ο άτυχος άνδρας να οδηγεί το μηχανάκι του, λίγα λεπτά πριν δεχθεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα που αποδείχθηκε μοιραίο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του ύστερα από 21 ημέρες νοσηλείας.







Δείτε βίντεο με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη να οδηγεί:









Δείτε σε βίντεο τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη να επιστρέφει σπίτι:





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Το χτύπημα με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο) στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο. Για την υπόθεση



Σύμφωνα με τις πληροφορίες το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων (σ.σ. 32χρονος) ήταν στην δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.



Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες συγγενών, προέκυψε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται τρεις κτηνοτρόφοι της περιοχής.



Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη πριν από τη φονική επίθεση σε βάρος στο Ηράκλειο Κρήτης του φέρνει στο φως το protothema.gr.Στα πλάνα διακρίνεται ο άτυχος άνδρας να οδηγεί το μηχανάκι του, λίγα λεπτά πριν δεχθεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα που αποδείχθηκε μοιραίο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του ύστερα από 21 ημέρες νοσηλείας.Την ημέρα της επίθεσης, ο 49χρονος κτηνοτρόφος είχε βγει από το σπίτι του γύρω στις 11:22, οδηγώντας το μηχανάκι του. Μετέβη αρχικά για να πάρει καφέ και τρόφιμα προκειμένου να τα παραδώσει σε εργάτη που είχε στην δούλεψη του σε κοντινό χωράφι.Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς τραυματισμένος, με αιμορραγία στη μύτη, λερωμένα ρούχα και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης.Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω κατάγματος κρανίου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026, οπότε και κατέληξε.Το χτύπημα με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο) στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση.Σύμφωνα με τις πληροφορίες το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων (σ.σ. 32χρονος) ήταν στην δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες συγγενών, προέκυψε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται τρεις κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ο 57χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον άτυχο 49χρονο κατόπιν δικής του παρότρυνσης.



Συγκεκριμένα, ο 59χρονος και ο 32χρονος γιος του 57χρονου ηθικού αυτουργού φέρονται να επιτέθηκαν στον 49χρονο κατά το χρονικό διάστημα 11:22-11:30, πλήττοντάς τον στο κεφάλι με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο ή παρόμοιο αντικείμενο).



Το πρωί της Τετάρτης 10η Ιουνίου η Αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Μεσσαράς και της ΟΠΚΕ, κατά την οποία προσήχθησαν και συνελήφθησαν οι τρεις εμπλεκόμενοι.



Κατά την διάρκεια των ερευνών στην οικία και τα ποιμνιοστάσια του 52χρονου κτηνοτρόφου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



• Μία κυνηγετική καραμπίνα μάρκας Mossberg διαμετρήματος 12GA με 14 φυσίγγια, την οποία κατείχε παράνομα και χωρίς να τηρεί τους κανόνες ασφαλούς φύλαξης.

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 27 εκατοστών.

• Πολλαπλά φυσίγγια διαμετρήματος 12GA.

• Δύο ποιμενικές ράβδοι (μία από ΙΧ αυτοκίνητο συζύγου του και μία από ποιμνιοστάσιο). Επιπλέον, κατά την καταμέτρηση των ζώων του διαπιστώθηκε ότι κατέχει 679 προβατοειδή, εκ των οποίων τα 160 δεν έφεραν ενώτια (κωδικό εκμετάλλευσης).



Σε έρευνες στα ποιμνιοστάσια του κτηνοτρόφου βρέθηκαν δύο ποιμενικές ράβδοι, ενώ σε άλλο σημείο εντοπίστηκαν 7 κριοί και 56 αρνιά χωρίς ενώτια. Στην κατοχή του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.



Στην οικία του 32χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο παραδοσιακά κρητικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες και κοκάλινες λαβές, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τυχόν άλλων αδικημάτων.