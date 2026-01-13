Ο Πέτρος Φιλιππίδης διασκέδασε στα γενέθλια του Μάνου Ιωάννου, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου πήγαν στο πάρτι του συναδέλφου του

Ιωάννα Μαρίνου
Μία βραδινή έξοδο πραγματοποίησε ο Πέτρος Φιλιππίδης, δίνοντας το «παρών» στα γενέθλια του Μάνου Ιωάννου.

Ο ηθοποιός έκλεισε τα 38 και το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου τα γιόρτασε μέσα από ένα πάρτι που διοργάνωσε σε μαγαζί της Γλυφάδας, παρουσία φίλων και συναδέλφων του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram καλεσμένη του Μάνου Ιωάννου, τραβώντας τον ηθοποιό να χορεύει, φαίνεται στο πίσω μέρος ο Πέτρος Φιλιππίδης καθισμένος σε ένα τραπέζι με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου.

Δείτε το βίντεο




