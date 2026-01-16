Μάνος Ιωάννου για την εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι γενεθλίων του: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε, δεν μπορεί να βγαίνει έξω;
Δεν είναι στα καλύτερά του, περνάει δύσκολα, ανέφερε ο ηθοποιός
Την εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο Μάνος Ιωάννου, σχολίασε ο τελευταίος, τονίζοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τον λόγο που συζητήθηκε η παρουσία του.
Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός γιόρτασε τα 38 του και ανάμεσα στους καλεσμένους του ήταν ο Πέτρος Φιλιππίδης με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Μάνος Ιωάννου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε στο βίντεο που κυκλοφόρησε με την εμφάνιση του συναδέλφου του στο πάρτι, εκφράζοντας την απορία του για τον σχολιασμό που έγινε, ενώ τόνισε ότι είναι φίλοι.
Πιο αναλυτικά, ο Μάνος Ιωάννου είπε: «Με τον Πέτρο Φιλιππίδη είμαστε φίλοι. Περίμενα να έρθει. Ήρθε ο άνθρωπος, πέρασε όμορφα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγαίνει έξω; Ήρθε στα γενέθλια ενός φίλου του» και πρόσθεσε για τον Πέτρο Φιλιππίδη: «Σίγουρα δεν είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα περνάει δύσκολα. Αυτά όμως είναι προσωπικά δικά του, δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτά».
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, ο Μάνος Ιωάννου γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα πάρτι σε μαγαζί της Γλυφάδας, μαζί με φίλους και συναδέλφους. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram καλεσμένη του, καταγράφεται ο ηθοποιός να χορεύει και στο βάθος διακρίνεται ο Πέτρος Φιλιππίδης καθισμένος σε τραπέζι μαζί με τη σύζυγό του.
