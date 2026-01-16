Μάνος Ιωάννου για την εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι γενεθλίων του: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε, δεν μπορεί να βγαίνει έξω;

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfpt3l5ctb21)



Το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, ο Μάνος Ιωάννου γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα πάρτι σε μαγαζί της Γλυφάδας, μαζί με φίλους και συναδέλφους. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram καλεσμένη του, καταγράφεται ο ηθοποιός να χορεύει και στο βάθος διακρίνεται ο Πέτρος Φιλιππίδης καθισμένος σε τραπέζι μαζί με τη σύζυγό του.