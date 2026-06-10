Γεωργιάδης για Σαμαρά: Δεν είναι ακροδεξιός, οι πρώην πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό

Ο υπουργός Υγείας διαφώνησε με την θέση που είχε εκφράσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης - Χαρακτήρισε λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά