Γεωργιάδης για Σαμαρά: Δεν είναι ακροδεξιός, οι πρώην πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό
Γεωργιάδης για Σαμαρά: Δεν είναι ακροδεξιός, οι πρώην πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό
Ο υπουργός Υγείας διαφώνησε με την θέση που είχε εκφράσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης - Χαρακτήρισε λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά
Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που αποδόθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, κράτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας μια διαφορετική άποψη από εκείνη που διατύπωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.
Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη και εκτίμησε ότι ο χαρακτηρισμός σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά πιθανότατα διατυπώθηκε «εκ παραδρομής». Όπως ανέφερε, οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Σαμαράς «δεν είναι ακροδεξιός» και υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε πρόεδρος της παράταξης.
Αναφερόμενος στα σενάρια για ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμάρα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι δεν γνωρίζει εάν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν λανθασμένη, τονίζοντας πως «πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη».
«Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από τα πρόσωπα. Είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, δίνοντας έμφαση στην ενότητα και τη διαχρονική πορεία του κόμματος.
Ο υπουργός Υγείας σχολίασε επίσης τις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι αναγνωρίζει τη στρατηγική του. «Τον παραδέχομαι τον Τσίπρα. Το είχε προσχεδιάσει, τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά, θα δούμε ποιους από τους βουλευτές θα πάρει», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη και εκτίμησε ότι ο χαρακτηρισμός σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά πιθανότατα διατυπώθηκε «εκ παραδρομής». Όπως ανέφερε, οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Σαμαράς «δεν είναι ακροδεξιός» και υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε πρόεδρος της παράταξης.
Αναφερόμενος στα σενάρια για ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμάρα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι δεν γνωρίζει εάν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν λανθασμένη, τονίζοντας πως «πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη».
«Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από τα πρόσωπα. Είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, δίνοντας έμφαση στην ενότητα και τη διαχρονική πορεία του κόμματος.
Ο υπουργός Υγείας σχολίασε επίσης τις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι αναγνωρίζει τη στρατηγική του. «Τον παραδέχομαι τον Τσίπρα. Το είχε προσχεδιάσει, τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά, θα δούμε ποιους από τους βουλευτές θα πάρει», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
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