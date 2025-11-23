Βάσια Παναγοπούλου: Η δουλειά μας δεν είναι ένα ατελείωτο κρεβάτι

Τη διαφωνία της με την άποψη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» εξέφρασε η Βάσια Παναγοπούλου. Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι του χώρου υπερασπίστηκαν τη συγκεκριμένη θέση, δικαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο όσους τη συμμερίζονταν.Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου η Βάσια Παναγοπούλου σχολίασε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόνοι μας οι ηθοποιοί δικαιώσαμε την άποψη ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Προς Θεού, δεν είναι η δουλειά μας ένα ατελείωτο κρεβάτι».Στη συνέχεια, τόνισε ότι πέρα από τη συναναστροφή στο πλαίσιο μιας συνεργασίας, δεν είχε ποτέ στενές επαφές με τους συναδέλφους της. «Δεν έχω νιώσει απογοήτευση από τους ανθρώπους του χώρου, γιατί δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα πάρε δώσε», επισήμανε.Παράλληλα, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι, παρότι τα παιδιά της έχουν πλέον ενηλικιωθεί, δεν νιώθει την ανάγκη να είναι λιγότερη ενεργή επαγγελματικά: «Δεν θα ήθελα να σταματήσω να τρέχω για τη δουλειά μου, δεν θέλω να νιώσω παροπλισμένη».Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης στον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Μπισμπίκη, λέγοντας: «Αν δεν ήταν ο Γιάννης Δαλιανίδης στο δρόμο μου, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Με τον Ανδρέα Γεωργίου έχουμε μια αγαπησιάρικη σχέση. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να συνεργαστώ με τον Βασίλη Μπισμπίκη».