Η λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων από την Αγκυρα και η επικοινωνιακή «επιχείρηση» με τον νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

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Η διαρροή για τη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα της Milliyet πριν μερικές εβδομάδες. Κατόπιν ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων που αναπαρήγαγαν την είδηση και μια ημερίδα από το επιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα DEHUKAM, το οποίο είχε διαμορφώσει και την τουρκική πρόταση για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της UNESCO. Στην ημερίδα αυτή, εκτός των ακαδημαϊκών που αναφέρθηκαν και στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, έδωσε το «παρών» και σύμβουλος του Τ. Ερντογάν.Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει υπάρξει επισήμως καμία πληροφορία τόσο για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου όσο και για τον χρόνο κατάθεσής του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.Μόνο κάποιο από τα τουρκικά δημοσιεύματα είχε αναφέρει ως ημερομηνία κατάθεσής του την περιοδο αμεσως μετά το Μπαϊράμι, που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου, ημερομηνία όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από καμία επίσημη πηγή.Τώρα και πάλι κάποια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή κατάθεση του νομοσχεδίου το φθινόπωρο, χωρίς φυσικά να γνωρίζει κανείς εάν από την αρχή η επιλογή κατάθεσης του ήταν για το φθινόπωρο, καθώς εντός των προσεχών δύο-τριών εβδομάδων θα κλείσει η Εθνοσυνέλευση για τις θερινές διακοπές.Η μη επιβεβαίωση της πληροφορίας που διακινήθηκε από τα τουρκικά ΜΜΕ για την χρονική στιγμή κατάθεσης του νομοσχεδίου , οδηγεί έτσι σε νέα σενάρια για να «εξηγηθεί» η υποτιθέμενη αλλαγή σχεδιασμού.. Και όλα αυτά οδηγούν και πάλι σε λανθασμένα συμπεράσματα.Οι ερμηνείες που εσπευσμένα δίνονται είναι ότι πιθανόν η Τουρκία το ξανασκέφτεται ….μετά τις ελληνικές αντιδράσεις , τον ελληνικό ΘΧΣ ή και τα νεα θαλάσσια πάρκα, ή ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη με ανοικτό αυτό το μέτωπο με την Ελλάδα.Ο ελληνικός ΘΧΣ καταρχήν έχει καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2025, όμως ακόμη δεν έχει κατατεθεί στην Κομισιόν, η οποία και στη σχετική ιστοσελίδα της παρουσιάζει την Ελλάδα σε εκκρεμότητα, αναφέροντας ότι η «διαδικασία είναι σε εξέλιξη».Επίσης, στα θαλάσσια πάρκα θα πρέπει να είναι σαφές ότι, εφόσον παραμένουν και καλύπτουν μόνο τα χωρικά ύδατα των 6 ν.μ., δεν δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα στην Τουρκία. Και το μόνο πρόβλημα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν είναι εάν συμπεριλάβουν, όταν επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, νησίδες και βραχονησίδες που η Τουρκία θεωρεί «γκρίζες ζώνες».Όσο για άλλες αντιδράσεις που εισηγούνται πολλοί αναλυτές, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας νοτίως της Κρήτης στα 12 ν.μ., είναι προφανές ότι και πάλι δεν αφορούν και δεν επηρεάζουν τις επιδιώξεις της Τουρκίας.Όσον αφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι μάλλον αφελές να πιστεύει κανείς ότι, σε μια τέτοια διεθνή συγκυρία, με τόση τρομακτική πίεση που υφίστανται οι Σύμμαχοι λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης με τον Τραμπ και των δύο ανοικτών πολεμικών μετώπων στην Ουκρανία και στο Ιράν, θα ήταν το τουρκικό νομοσχέδιο εκείνο που θα απειλούσε την επιτυχία της Συνόδου Κορυφής. Αν είναι κάτι που ίσως λαμβάνει υπόψη της η τουρκική ηγεσία, είναι η αντίδραση της Αθήνας και της Λευκωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη στιγμή που επιδιώκει την αναβάθμιση των ευρωτουρκικών σχέσεων, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα και την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης. Και πάλι, βεβαίως, θα πρεπει να ληφθεί υπόψη η στήριξη που προσφέρουν στην Τουρκία μια σειρά από μεγάλες και μικρές ευρωπαϊκές χώρες.Οι πληροφορίες από την Τουρκία είναι πάντοτε χρήσιμες, καθώς το καθεστώς Ερντογάν έχει δείξει ότι σχεδόν ποτέ δεν αιφνιδιάζει, αλλά σχεδόν πάντοτε προαναγγέλλει τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες του.Η κατάθεση νομοσχεδίου το οποίο θα νομοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», όποτε κι αν γίνει θα συνιστά μια ποιοτική αναβάθμιση των διεκδικήσεων εις βάρος της χώρας μας και πιθανότατα θα επιφέρει εντάσεις. Αλλά ας περιμένουμε τουλάχιστον να αποφασίσει η τουρκική κυβέρνηση πότε θα το καταθέσει στην Εθνοσυνέλευση και να δούμε το περιεχόμενό του, πριν εφευρίσκουμε σενάρια δήθεν υπαναχώρησης της Τουρκίας και πριν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε… μεταξύ μας.