Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια

Στέλιος Καναντζίδης

εμφανιζόταν ως συνδημιουργός μεγάλων επιτυχιών, όπως το «Υπάρχω», το «Πουκάμισο» και το «Αγριολούλουδο».

εκπομπή «Αστερόσκονη», το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου.



Παράλληλα, έκανε το δικό του σχόλιο για την ταινία «Υπάρχω», υποστηρίζοντας ότι δεν αποτύπωσε πιστά τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη και τον χαρακτήρα του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι επρόκειτο για μια πολύ προσεγμένη δουλειά με ταλαντούχους συντελεστές.





«Ήταν περισσότερο μυθοπλασία. Πολύ καλογυρισμένη ταινία, τα άτομα πάρα πολύ καλά, αλλά περισσότερο ήταν μύθος παρά η πραγματική ζωή και ο χαρακτήρας του Καζαντζίδη. Ίσως, καλά κάνανε γιατί ο κόσμος τον αγάπησε παρά πολύ, έπρεπε να εξωραϊστεί η εικόνα», σχολίασε.

Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ο πρώτος τραγουδιστής που εξασφάλισε ποσοστά στις δισκογραφικές εταιρείες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για τους συναδέλφους του.

