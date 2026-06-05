Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού
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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Σίφνος Instagram Μοντέλο

Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού

«Ήρθα Σίφνο» ανακοίνωσε το μοντέλο σε ανάρτησή του στο Instagram

Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού
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Η Σίφνος είναι - μετά τη Μύκονο - ο επόμενος καλοκαιρινός προορισμός για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Την... ανακοίνωση έκανε το ίδιο το μοντέλο με ανάρτησή του στο Instagram στην οποία έγραψε «ήρθα Σίφνο».

Στις φωτογραφίες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φοράει ένα λευκό μαζεμένο μπλουζάκι και ένα μαύρο μπικίνι.

Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού
Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού
Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού


Εκτός, όμως, από αυτά τα καρέ, το μοντέλο διάλεξε και δύο καρέ με την ίδια να διαβάζει το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού «Ακριβή μου Σοφία».

Οι φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σίφνο: Διαβάζει βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού


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