Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα

Μοιράστηκε και ένα περιστατικό που άλλαξε την οπτική του: «Ένας γιατρός μού είπε “ξέρετε τι συντροφιά κρατάτε στην κατάκοιτη μητέρα μου;”. Τότε άλλαξε όλη η νοοτροπία μου. Όλα χρειάζονται, αλλά με αγνή πρόθεση και κόκκινες γραμμές».Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και: «Όλοι χρειαζόμαστε μεγάλα μεγέθη. Έχουμε ανάγκη από καλλιτέχνες-πρότυπα για να τραβάνε τους νεότερους μπροστά». Όπως είπε, τα μεγάλα μεγέθη «τα δημιουργούν οι εποχές, οι ανάγκες, οι στερήσεις».Ο κ. Βαλτινός αναφέρθηκε και: «Ο καλλιτέχνης έχει και πολιτικό ρόλο. Διανύουμε μια εποχή τρομερών στερήσεων, έχει στεγνώσει το πνεύμα». Ωστόσο για την κομματικοποίηση είπε: «Μου δημιουργεί τεράστια αλλεργία. Μου στερεί την ελευθερία, το κριτικό μου δικαίωμα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πάντα κριτής της εξουσίας».Αναφορικά με τα νέα κόμματα σχολίασε: «Δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτε. Θέλουν να γίνουν χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Επισήμανε επίσης ότι «δεν είμαστε έτοιμοι για ρήξεις» και πως οι αλλαγές απαιτούν «πολλή οργάνωση, γνώση και πονηριά για να πιέσει κάποιος από μέσα».Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε την ανησυχία του: «Έχουν εμφανιστεί ήδη άβαταρ και ως ηθοποιοί». Προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, «θα εκλείψει το πνεύμα και ο ανθρώπινος παράγοντας». Και συμφώνησε με τη σκοτεινή προοπτική: «Όλα θα γίνουν λίγο Όργουελ και αυτό είναι εφιαλτικό».