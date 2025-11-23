Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Ο ηθοποιός στη συνέντευξή του στο Direct, μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα - «Έχουμε ανάγκη από καλλιτέχνες-πρότυπα για να τραβάνε τους νεότερους μπροστά»
Ο Γρηγόρης Βαλτινός και φέτος βρίσκεται στο θεατρικό προσκήνιο, αυτή τη φορά με την παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», ανεβάζοντας δηλαδή ξανά ένα έργο που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στο κοινό.
Στη συνέντευξή του στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη περιέγραψε την επιστροφή της παράστασης στο κοινό μετά από έξι χρόνια: «Η παράσταση έχει δώσει τις εξετάσεις της, αλλά τώρα η ανταπόκριση του κοινού είναι μεγαλύτερη».
Όπως είπε, δεν είναι λίγοι αυτοί που του λένε ότι είναι η δεύτερη φορά που το βλέπουν. Πρόκειται για ένα έργο που είναι πάντα sold out, με «το κοινό να είναι ο καλύτερος διαφημιστής». Ανέφερε επίσης πως από τις 23 Ιανουαρίου η παράσταση μεταφέρεται «στο μεγάλο θέατρο στα Ιλίσια».
Ο κ. Βαλτινός στάθηκε ιδιαίτερα στο περιεχόμενο του έργου, το οποίο θεωρεί επίκαιρο: «Η εποχή μας είναι πια στεγνή. Λείπει το πνεύμα, η κριτική ικανότητα, η ευφυΐα. Ζούμε σε μια εποχή που έχει στεγνώσει το πνεύμα, βλέπουμε παντού μόνο νούμερα. Το έργο, όπως τόνισε, μέσα από τις “σταθερές” του, προσφέρει μια βάση στον θεατή: «Αν πάρουμε δέκα φράσεις, δέκα σταθερές από το κείμενο, φτάνουν για να περάσει ο άνθρωπος τη ζωή του πιο ήρεμος και πιο ευτυχισμένος». Το χαρακτήρισε μάλιστα ως «έναν οδηγό για την ευτυχία».
Αναφερόμενος στην άνθιση του θεάτρου σημείωσε: «Η περίοδος μετά τον Covid έκανε τους ανθρώπους να θέλουν να βγουν».
Τόνισε ότι η επιτυχία των παραστάσεων σήμερα βασίζεται και στο επίπεδο της δουλειάς: «Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς» ενώ παρατηρεί και μια στροφή: «Ο κόσμος ψάχνει αξίες. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να βρει απαντήσεις».
Την ίδια στιγμή δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις του για την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία. «Ο μαγνήτης της τεχνολογίας και η ολίσθηση στο εύκολο και το έτοιμο είναι ελκυστική», σχολίασε, για να προσθέσει: «Εγώ πιστεύω πολύ στον κόπο, στο προσωπικό βάσανο, στη δουλειά. Αυτά μένουν και μας δυναμώνουν. Αν έρθουν όλα εύκολα, αδρανοποιείται το άτομο».
Μιλώντας για το επάγγελμά του, χαρακτήρισε το θέατρο φτωχή τέχνη (όσον αφορά τις απολαβές) ενώ για την τηλεόραση είπε: «Κάνω κάποιες ατασθαλίες παίζοντας σε καθημερινές σειρές για βιοποριστικές ανάγκες». Όπως σχολίασε παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι οι «ποιοτικοί» ηθοποιοί δεν πρέπει να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές σειρές, «αλλά αυτό έχει ξεπεραστεί».
Μοιράστηκε και ένα περιστατικό που άλλαξε την οπτική του: «Ένας γιατρός μού είπε “ξέρετε τι συντροφιά κρατάτε στην κατάκοιτη μητέρα μου;”. Τότε άλλαξε όλη η νοοτροπία μου. Όλα χρειάζονται, αλλά με αγνή πρόθεση και κόκκινες γραμμές».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ανάγκη ύπαρξης προτύπων: «Όλοι χρειαζόμαστε μεγάλα μεγέθη. Έχουμε ανάγκη από καλλιτέχνες-πρότυπα για να τραβάνε τους νεότερους μπροστά». Όπως είπε, τα μεγάλα μεγέθη «τα δημιουργούν οι εποχές, οι ανάγκες, οι στερήσεις».
Ο κ. Βαλτινός αναφέρθηκε και στην πολιτική πλευρά της τέχνης: «Ο καλλιτέχνης έχει και πολιτικό ρόλο. Διανύουμε μια εποχή τρομερών στερήσεων, έχει στεγνώσει το πνεύμα». Ωστόσο για την κομματικοποίηση είπε: «Μου δημιουργεί τεράστια αλλεργία. Μου στερεί την ελευθερία, το κριτικό μου δικαίωμα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πάντα κριτής της εξουσίας».
Αναφορικά με τα νέα κόμματα σχολίασε: «Δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτε. Θέλουν να γίνουν χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Επισήμανε επίσης ότι «δεν είμαστε έτοιμοι για ρήξεις» και πως οι αλλαγές απαιτούν «πολλή οργάνωση, γνώση και πονηριά για να πιέσει κάποιος από μέσα».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει και στο θέατρο: «Έχουν εμφανιστεί ήδη άβαταρ και ως ηθοποιοί». Προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, «θα εκλείψει το πνεύμα και ο ανθρώπινος παράγοντας». Και συμφώνησε με τη σκοτεινή προοπτική: «Όλα θα γίνουν λίγο Όργουελ και αυτό είναι εφιαλτικό».
