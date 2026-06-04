Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
GALA
Νίκος Τσάκος Σίλια Κριθαριώτη Gala Γιώργος Ντάβλας Κοσμικοί Ακρόπολη Αθηνών Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κωνσταντίνος Αργυρός

Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Μια βραδιά με μουσική διοργάνωσαν στο σπίτι τους με θέα την Ακρόπολη ο εφοπλιστής Δρ. Νικόλαος Π. Τσάκος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη, υποδεχόμενοι φίλους και καλεσμένους σε ένα dinner party

Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
20 ΣΧΟΛΙΑ
Στο σπίτι του Νικόλαου Π. Τσάκου και της Σίλιας Κριθαριώτη διοργανώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3/6 ένα πάρτι με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία απόλαυσε την παρέα των οικοδεσποτών κάτω από τον φωτισμένο Ιερό Βράχο. Τον ρυθμό στη βραδιά έδωσαν οι επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.




Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Νικόλαος Π. Τσάκος, Κωνσταντίνος Αργυρός
Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Νικόλαος Π. Τσάκος, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Γιώργος Ντάβλας





Τα στιγμιότυπα από το βραδινό πάρτι μοιράστηκαν στα social media ο γνωστός PR manager Γιώργος Ντάβλας και ο John Kagioulis.
20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης