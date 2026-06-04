Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Μια βραδιά με μουσική διοργάνωσαν στο σπίτι τους με θέα την Ακρόπολη ο εφοπλιστής Δρ. Νικόλαος Π. Τσάκος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη, υποδεχόμενοι φίλους και καλεσμένους σε ένα dinner party