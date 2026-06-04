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Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Νικόλαος Τσάκος - Σίλια Κριθαριώτη: Πάρτι με θέα την Ακρόπολη, ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Μια βραδιά με μουσική διοργάνωσαν στο σπίτι τους με θέα την Ακρόπολη ο εφοπλιστής Δρ. Νικόλαος Π. Τσάκος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη, υποδεχόμενοι φίλους και καλεσμένους σε ένα dinner party
Στο σπίτι του Νικόλαου Π. Τσάκου και της Σίλιας Κριθαριώτη διοργανώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3/6 ένα πάρτι με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία απόλαυσε την παρέα των οικοδεσποτών κάτω από τον φωτισμένο Ιερό Βράχο. Τον ρυθμό στη βραδιά έδωσαν οι επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Τα στιγμιότυπα από το βραδινό πάρτι μοιράστηκαν στα social media ο γνωστός PR manager Γιώργος Ντάβλας και ο John Kagioulis.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία απόλαυσε την παρέα των οικοδεσποτών κάτω από τον φωτισμένο Ιερό Βράχο. Τον ρυθμό στη βραδιά έδωσαν οι επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Τα στιγμιότυπα από το βραδινό πάρτι μοιράστηκαν στα social media ο γνωστός PR manager Γιώργος Ντάβλας και ο John Kagioulis.
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