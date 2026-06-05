Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη ΑΤΜ Βριλήσσια Σούπερ μάρκετ

Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες πήραν τις κασετίνες από το ΑΤΜ

Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια
Κώστας Στάμου
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Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το ΑΤΜ που έγινε στόχος βρίσκεται στη λεωφόρο Πεντέλης 39.

Κατά πληροφορίες οι άγνωστοι μετά την ανατίναξη του ΑΤΜ κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και αστυνομικοί που, μεταξύ άλλων, αναζητούν υλικό από κάμερες στην περιοχή.

Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια
Κώστας Στάμου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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