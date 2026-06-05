Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια
Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες πήραν τις κασετίνες από το ΑΤΜ
Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Το ΑΤΜ που έγινε στόχος βρίσκεται στη λεωφόρο Πεντέλης 39.
Κατά πληροφορίες οι άγνωστοι μετά την ανατίναξη του ΑΤΜ κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.
Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και αστυνομικοί που, μεταξύ άλλων, αναζητούν υλικό από κάμερες στην περιοχή.
Το ΑΤΜ που έγινε στόχος βρίσκεται στη λεωφόρο Πεντέλης 39.
Κατά πληροφορίες οι άγνωστοι μετά την ανατίναξη του ΑΤΜ κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.
Στο σημείο βρέθηκαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και αστυνομικοί που, μεταξύ άλλων, αναζητούν υλικό από κάμερες στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα