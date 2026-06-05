O Λεμπρον Τζέιμς έπαιξε γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στην Ιταλία και προκάλεσε αντιδράσεις, δείτε βίντεο
SPORTS
Λεμπρόν Τζέιμς γκολφ Ιταλία

O Λεμπρον Τζέιμς έπαιξε γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στην Ιταλία και προκάλεσε αντιδράσεις, δείτε βίντεο

Στον σταρ του ΝΒΑ καταλογίζουν «προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον»

O Λεμπρον Τζέιμς έπαιξε γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στην Ιταλία και προκάλεσε αντιδράσεις, δείτε βίντεο
Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο του Λεμπρόν Τζέιμς να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία.

Ο σταρ των Λέικερς στο βίντεο φαίνεται πάνω σε ένα γιοτ να δοκιμάζει τα χτυπήματά του ενώ βρίσκεται στο νησί Faraglioni di Capri.

Το γεγονός, όμως, ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον Λεμπρόν για «προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον».



Όπως σημειώνει η New York Post αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο σταρ του ΝΒΑ, δεδομένου ότι υπάρχουν μπαλάκια που είναι βιοδιασπώμενα.

«Ξέρω ότι αδέρφια χρησιμοποιούν prov1 και όχι αυτές τις βιοδιασπώμενες μπάλες» έγραψε ένας χρήστης.

Σύμφωνα με το CNN, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αγγλία, Γερμανία και Αυστραλία ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια.

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Οι μη βιοδιασπώμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρύπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του Λεμπρόν να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν φάλαινες για να ανασαίνουν.

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