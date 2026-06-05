Χριστιανοφοβία: το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει τους παγκόσμιους διωγμούς κατά των Χριστιανών

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Έτσι, δεν έγινε ευρέως γνωστό στη χώρα μας, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, στις 21/2/2026, με το οποίο αναγνώρισε ρητά, για πρώτη φορά το ζήτημα της "χριστιανοφοβίας" ("Christianophobia"), εντός της Ε.Ε. και καταδίκασε τους παγκόσμιους διωγμούς κατά των Χριστιανών, χαρακτηρίζοντας τον Χριστιανισμό ως "την θρησκεία που υφίσταται τους περισσότερους διωγμούς στον κόσμο".Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο, στην παράγραφο 84: "Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ ο Χριστιανισμός παραμένει η πλέον διωκόμενη θρησκεία στον κόσμο σήμερα, με περισσότερους από 380 εκατομμύρια πληγέντες, δεν υπάρχει Ευρωπαίος συντονιστής αρμόδιος για την καταπολέμηση της χριστιανοφοβίας, παρόλο που έχει οριστεί συντονιστής για την καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας".Η λέξη "χριστιανοφοβία", δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό λεξικό. Και επίσης, δεν υπάρχει σε κανένα από τα μεγάλα λεξικά της Αγγλικής γλώσσας παγκοσμίως, παρά μόνο στο Oxford English Dictionary (OED). Σύμφωνα με αυτό «χριστιανοφοβία είναι η έντονη αντιπάθεια για τον Χριστιανισμό ή φόβος προς αυτόν» και χρονολογείται (πρώτη εμφάνιση) από το 1878. Αντίθετα, η λέξη "ισλαμοφοβία" υπάρχει τουλάχιστον σε 11 μεγάλα λεξικά της Αγγλικής γλώσσας. Ενδεικτικά, ο ορισμός που δίνει το Merriam Webster για την ισλαμοφοβία είναι ο εξής: «παράλογος φόβος, αποστροφή ή διάκριση κατά του Ισλάμ ή των ατόμων που πιστεύουν σε αυτό». Η λέξη χρονολογείται από το 1923.Υπάρχει όμως όντως χριστιανοφοβία σήμερα ή απλά έχει δίκιο ο Ταγίπ Ερντογάν που θεωρεί ότι η ΕΕ είναι ένα χριστιανικό κλαμπ, το οποίο καθυστερεί την είσοδο της Τουρκίας σε αυτή, καθώς είναι ισλαμική χώρα;Σύμφωνα με την "Open Doors World Watch List 2025", η καταπίεση των Χριστιανών σε ορισμένες χώρες του κόσμου δεν είναι απλά μια υπόθεση του παρελθόντος. Περισσότεροι από 380 εκατομμύρια Χριστιανοί υφίστανται "πολύ υψηλά" ή "ακραία" επίπεδα διώξεων και διακρίσεων εξαιτίας της πίστης τους. Σύμφωνα με την "Open Doors", στις 50 χώρες με τις πιο έντονες διώξεις υπάρχει βία (δολοφονίες, επιθέσεις σε εκκλησίες, βασανιστήρια) και πίεση στις πέντε "σφαίρες ζωής" (οικογενειακή, κοινωνική, εθνική, ιδιωτική ζωή και ζωή της Εκκλησίας). Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το βρετανικό κοινοβούλιο, με βάση τα δεδομένα της "Open Doors", μόνο το 2024, τουλάχιστον 4.998 Χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους για λόγους πίστης. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν πάνω από 7.679 επιθέσεις κατά των εκκλησιών και χριστιανικών ιδιοκτησιών, αριθμός μειωμένος (!) σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, που όμως εξακολουθεί να είναι ενδεικτικός του μεγέθους του προβλήματος.Αν αναρωτιέστε ποια είναι η χώρα με τους πιο ακραίους διωγμούς για το 2025, σύμφωνα με την Open Doors, αυτή είναι η Βόρεια Κορέα, με βαθμολογία 98/100, επίπεδο "ακραίας καταπίεσης". Είμαι βέβαιος, ότι ο Κιμ Γιονγκ-Ουν θα έχει στενοχωρηθεί ιδιαίτερα από το 98/100 και θα κάνει το παν για να το φτάσει στο 100/100 πολύ σύντομα... Αναλυτικότερα, στη Βόρεια Κορέα, ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνο ανεπιθύμητος, αλλά θεωρείται επικίνδυνος πολιτικά και ιδεολογικά. Έτσι, χιλιάδες πιστοί βρίσκονται πιθανότατα σε μυστικές κοινότητες, ενώ όσοι ανακαλύπτονται κινδυνεύουν με φυλάκιση, καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα, ακόμα και εκτέλεση. Η ποινή για την ανακάλυψη της χριστιανικής πίστης μπορεί να φτάσει σε εκτέλεση, ενώ όσοι δεν εκτελούνται οδηγούνται σε στρατόπεδα εργασίας και στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων αντιμετωπίζοντας αφόρητες συνθήκες. Το απολυταρχικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας ελέγχει αυστηρά κάθε ανεξάρτητη θρησκευτική δραστηριότητα και δεν αναγνωρίζει την ελευθερία λατρείας.Δεν είναι όμως μόνο η Βόρεια Κορέα, χώρα στην οποία διώκονται οι Χριστιανοί, αλλά περίπου 50! Πολύ υψηλό (94/100) είναι και το επίπεδο διωγμού στη Σομαλία. Άλλες χώρες όπου οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα είναι οι: Υεμένη, Λιβύη, Σουδάν, Ερυθραία, Νιγηρία με υψηλότατο (88/100) επίπεδο διωγμού, ιδιαίτερα λόγω της δράσης της εξτρεμιστικής ισλαμικής ομάδας Boko Haram, Πακιστάν, Ιράν, με βαθμολογία 86/100, όπου όσοι Μωαμεθανοί γίνονται Χριστιανοί (Muslim-background believers) αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο, φυλακίσεις, παρακολούθηση από υπηρεσίες Ασφαλείας και δικαστικές διώξεις. Άκρως επικίνδυνη χώρα για τους Χριστιανούς (85/100) είναι το Αφγανιστάν, ιδιαίτερα μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία.Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι στις χώρες όπου οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα βρίσκονται η Ινδία (84/100, στην 11η θέση), η Κίνα (78/100) στη 15η θέση και η Συρία, στη 18η θέση. Στο πολύπαθο αυτό ασιατικό κράτος, η καταστροφή εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων, αποτελεί μέρος της ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης.Γενικότερα, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, στις οποίες επικρατεί ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, όπου Χριστιανοί διώκονται σφοδρά ή και θανατώνονται. Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός επιδιώκει την επιστροφή στις ρίζες του Ισλάμ και την απόρριψη της δυτικής επιρροής και εκκοσμίκευσης. Δυστυχώς και στη χώρα μας, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια υπάρχει όχι απλά μία περιφρόνηση στα Θεία, αλλά και ένας χλευασμός, που συχνά φτάνει στα όρια της ύβρεως. Η Εκκλησία και η χριστιανική ορθόδοξη πίστη μπαίνουν στο στόχαστρο, λόγω των παραπτωμάτων κάποιων κληρικών ή λόγω της πραγματικά αφελούς και φαιδρής συμπεριφοράς ορισμένων πιστών οι οποίοι π.χ. όταν νοσούν επισκέπτονται μοναστήρια και εκκλησίες και όχι τους γιατρούς ή φτάνουν στα όρια της ειδωλολατρίας προσκυνώντας ενδύματα ή και υποδήματα αγίων... Όποιος μιλήσει ή γράψει υπέρ της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης χαρακτηρίζεται αυτόματα "χριστιανοταλιμπάν" και διακωμωδείται... Οι κυρίες και οι κύριοι που χλευάζουν την Ορθοδοξία, ακόμα και τον Χριστό και τη Θεοτόκο καλό είναι να θυμούνται ότι ζουν σε μια χώρα απόλυτης θρησκευτικής ελευθερίας, όπου μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν βέβαια είναι τόσο θαρραλέοι/-ες, ας πάνε σε κάποια μουσουλμανική χώρα να μιλήσουν υποτιμητικά για τον Μωάμεθ ή εναντίον του Ισλάμ. Είναι γνωστό τι τους περιμένει όμως και δεν θα το κάνουν ποτέ...Το Ευρωκοινοβούλιο πριν από 3,5 μήνες αναγνώρισε, έστω και καθυστερημένα τον όρο "χριστιανοφοβία". Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και η ανεκτικότητα των Ευρωπαίων να οδηγήσει σε βιαιότητες και ακραίες ενέργειες, μέσα στη Γηραιά Ήπειρο, από φανατικούς ισλαμιστές, για να καταλάβουν τα "μεγάλα μυαλά" της ΕΕ, ότι κάτι δεν πάει καλά στο ίδιο το "κοινό μας σπίτι". "Η ελευθερία ενός ατόμου να επιλέγει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του αποτελεί (αναφαίρετο, δική μας προσθήκη η λέξη) ανθρώπινο δικαίωμα, που δεν μπορεί (και δεν πρέπει φυσικά) να τιμωρείται". Αυτό πρέπει να το ενστερνιστούν και κάποιοι ακραίοι Ευρωπαίοι, αλλά κυρίως, τα εκατομμύρια Μουσουλμάνων που ζουν στην Ευρώπη, λαθραία ενίοτε και να σέβονται τις αρχές, τις αξίες, τη θρησκεία και τον πολιτισμό των χωρών που τους φιλοξενούν...