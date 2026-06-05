Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας Περιφέρεια Αττικής Εμπρηστική επίθεση Φωτιά Οχήματα Μαρούσι

Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα

Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο
Κώστας Στάμου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Εμπρηστική επίθεση με στόχο οχήματα της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η επίθεση από την οποία καταστράφηκαν τρία οχήματα της Περιφέρειας, σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα.




Τα οχήματα που έγιναν στόχος των δύο αγνώστων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ήταν σταθμευμένα στη λεωφόρο Κηφισιάς 18, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Οι άγνωστοι έλουσαν με εύφλεκτο υγρό τα οχήματα και τους έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα αυτά να καταστραφούν ολοσχερώς, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

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Την κατάσβεση της φωτιάς πραγματοποίησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο
Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο
Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο
Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τρία οχήματα της Περιφέρειας Αττικής στην Κηφισίας, δείτε βίντεο
Κώστας Στάμου
8 ΣΧΟΛΙΑ

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