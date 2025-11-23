Πόλεμος στην Ουκρανία: Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι

«Ειρήνη» μέχρι νεωτέρας

Η Ελλάδα

Η ρητορική τηςπροσπαθεί να ντύσει το σχέδιο με την αισθητικήαλλά τα ιστορικά παραδείγματα που μοιάζουν πιο κοντά είναι άλλα.Συμφωνία που υποτίθεται ότι «τερμάτιζε» τον πόλεμο, για να οδηγήσει δύο χρόνια μετά στην πτώση της Σαϊγκόν.Κείμενα που πάγωσαν γραμμές στο Ντονμπάς χωρίς να λύσουν το πρόβλημα και τελικά άνοιξαν τον δρόμο για την πλήρη εισβολή του 2022.Ο κίνδυνος είναι εμφανής: ένα νέο Μινσκ σε υπερκλίμακα. Μια συμφωνία που γλιτώνει σήμερα μερικές δεκάδες χιλιάδες ακόμη νεκρούς, αλλά αφήνει έναν ενισχυμένο, ανασυγκροτημένο ρωσικό στρατό και έναν αδύναμο ουκρανικό, μπροστά σε έναν επόμενο γύρο σε πέντε ή δέκα χρόνια.Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν βγήκε από το πουθενά. Προηγήθηκε άλλωστε η. Το 2024, οπαρουσίασε ένα τριφασικό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, το οποίο πέρασε και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με ειδικό ψήφισμα.Το 2025, ο Τραμπ το αναβάθμισε σεμια συνολική συμφωνία με φάσεις: άμεση κατάπαυση πυρός και επιστροφή ομήρων, αποστρατιωτικοποίηση, διεθνή δύναμη σταθεροποίησης με διετή εντολή υπό ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», προοπτική παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης υπό αυστηρούς όρους και μεταρρυθμίσεις. Το μοτίβο είναι ξεκάθαρο και επαναλαμβάνεται τώρα στην Ουκρανία:Στη Γάζα, η παλαιστινιακή πλευρά πληρώνει το τίμημα της αποστρατιωτικοποίησης και της διεθνούς επιτήρησης, ενώ το Ισραήλ κρατά κρίσιμα εργαλεία ελέγχου και δικαίωμα επανέναρξης επιχειρήσεων. Στην Ουκρανία, το Κίεβο καλείται να παραχωρήσει έδαφος και να περιορίσει τον στρατό, ενώ η Ρωσία αποκτά οδό επιστροφής στην κανονικότητα.Το πλαίσιο της Γάζας γράφτηκε σε Ουάσινγκτον, Τελ Αβίβ, Κάιρο, Ντόχα - με τη Χαμάς κυρίως παραλήπτη και όχι συν-συγγραφέα. Το ουκρανικό κείμενο συντάσσεται στον Λευκό Οίκο και φτάνει σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως «βάση» - ενώ η Μόσχα, επίσημα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί πλήρως, κρατώντας ανέπαφη τη διαπραγματευτική της ισχύ.Στη Γάζα, η Ουάσινγκτον χρειαζόταν ένα αφήγημα «τερματισμού» ενός πολέμου. Στην Ουκρανία, ο Τραμπ χρειάζεται ένα σενάριο όπου εμφανίζεται να κλείνει «τον πιο αιματηρό πόλεμο της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο». Γάζα και Ουκρανία μοιάζουν δύο εκδοχές του ίδιου αμερικανικού manual. Εξωτερικές εγγυήσεις, αποστρατιωτικοποίηση του ασθενέστερου, σταδιακή κανονικοποίηση του ισχυρού.Για την, αυτό που διαδραματίζεται τώρα στην Ουκρανία είναι το νέο μοντέλο με το οποίο ηδιαχειρίζεται τους πολέμους δίπλα στο σπίτι της…Τα βασικά δεδομένα που θα πρέπει να κρατήσουμε ως νέα «σταθερά» είναι το πόσο καιρό στηρίζει οέναν σύμμαχο όταν ο λογαριασμός ανεβαίνει, πόσο γρήγορα προσαρμόζει τα μεγάλαστην πραγματικότητα, πόσο εύκολα χτίζει συνθήκες ειρήνης που παγώνουν συγκρούσεις αντί να τις λύνουν. Το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό έγγραφο.Είναι καθρέφτης τού πώς λειτουργεί σήμερα η ισχύς. Οταν ο πόλεμος κρατά σχεδόν τέσσερα χρόνια, όταν οι νεκροί μετρώνται σε εκατοντάδες χιλιάδες και οι τραυματίες σε πάνω από ένα εκατομμύριο, τότε η διεθνής τάξη δεν κινείται πια με βάση το δίκαιο - κινείται με βάση το ποιος έχει ακόμη πολιτικό και στρατιωτικό οξυγόνο.