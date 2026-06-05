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Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ
Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ
Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις – Ξεκίνησε η διαδικασία βαθμολόγησης
Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισέρχονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), καθώς συνεχίζεται η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στα Λατινικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας στη Χημεία, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της Πληροφορικής.
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ενώ η έναρξη των εξετάσεων πραγματοποιείται στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.
Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας μέσα στα εξεταστικά κέντρα.
Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ των δύο βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος.
Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού.
Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ, πριν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στα Λατινικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας στη Χημεία, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της Πληροφορικής.
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ενώ η έναρξη των εξετάσεων πραγματοποιείται στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.
Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας μέσα στα εξεταστικά κέντρα.
Ξεκίνησε η βαθμολόγηση των πρώτων γραπτώνΤην ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τις προηγούμενες εξετάσεις. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλισης αντικειμενικότητας.
Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ των δύο βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος.
Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού.
Πότε αναμένονται οι βαθμολογίεςΑν και το υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου.
Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου.
Η τελική ευθεία των εξετάσεωνΤο πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού: Ιστορία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, Φυσική για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας και Οικονομία για την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ, πριν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.
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