Κυβερνητικά στελέχη: Τα συναρμόδια υπουργεία υπογράφοντας την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, έδειξαν εμπράκτως τη στάση τους
Τι λένε στην κυβέρνηση μετά την σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή και την στάση Δένδια
Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν μετά την σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή και την ανακοίνωση Δένδια ο οποίος επέλεξε να είναι απών από την συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη ότι όλη η ουσία βρίσκεται στην ομιλία του πρωθυπουργού και στις απαντήσεις που έδωσε.
Πρόσθεταν δε χαρακτηριστικά ότι «τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία. Από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν την σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να την περιφρουρήσουν την εφαρμογή της. Αυτό που απασχολεί την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη;».
