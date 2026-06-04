Επίσκεψη Τασούλα στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή»

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου - Τους υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του ΔΣ, Ιωάννα Κουτρουβή και η Επίτιμη Πρόεδρος Δάφνη Οικονόμου και τους ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες και το έργο της Εταιρείας