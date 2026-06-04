Επίσκεψη Τασούλα στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή»
Επίσκεψη Τασούλα στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή»
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου - Τους υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του ΔΣ, Ιωάννα Κουτρουβή και η Επίτιμη Πρόεδρος Δάφνη Οικονόμου και τους ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες και το έργο της Εταιρείας
Επί δύο ώρες στην «Πόρτα Ανοιχτή», στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη ξεναγήθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου. Τους υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του ΔΣ, Ιωάννα Κουτρουβή και η Επίτιμη Πρόεδρος Δάφνη Οικονόμου και τους ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες και το έργο της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος μίλησε με πολλά παιδιά σε μια θετική και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ένα από τα παιδιά μόλις είδε τον Πρόεδρο τού είπε: «Κύριε Κώστα, εμένα με λένε Κωνσταντίνο». «Χαίρομαι που έχουμε το ίδιο όνομα», του απάντησε ο Πρόεδρος.
Η «Πόρτα Ανοιχτή» διαθέτει μεταξύ άλλων εργαστήρια δεξιοτήτων και πολλοί επωφελούμενοι παιδιά ή ενήλικες με κάποιο βαθμό εγκεφαλική παράλυση διδάσκονται δεξιότητες, όπως να κατασκευάζουν αναμνηστικά δώρα, να ετοιμάζουν σάντουιτς ή να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος εντυπωσιάστηκε θετικά και είπε στη συνέχεια με νόημα ότι πίσω από τον θόρυβο του δημοσίου διαλόγου γίνονται πολύ ουσιαστικά πράγματα από πολύ σοβαρούς ανθρώπους.
Ανάμεσα στους ανθρώπους που ήταν εκεί για να ενημερώσουν τον Πρόεδρο ήταν η Τατιάνα Αβέρωφ, θυγατέρα του Ευάγγελου Αβέρωφ που είχε στηρίξει την Εταιρεία στα πρώτα της βήματα, αλλά και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο οποίος συνεργάζεται με την «Πόρτα Ανοιχτή» καθώς σκηνοθετεί επωφελούμενους της δομής σε έργα και αυτοσχεδιασμούς στο θεατρικό εργαστήρι που λειτουργεί στο ισόγειο.
Η «Πόρτα Ανοιχτή» διαθέτει μεταξύ άλλων εργαστήρια δεξιοτήτων και πολλοί επωφελούμενοι παιδιά ή ενήλικες με κάποιο βαθμό εγκεφαλική παράλυση διδάσκονται δεξιότητες, όπως να κατασκευάζουν αναμνηστικά δώρα, να ετοιμάζουν σάντουιτς ή να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος εντυπωσιάστηκε θετικά και είπε στη συνέχεια με νόημα ότι πίσω από τον θόρυβο του δημοσίου διαλόγου γίνονται πολύ ουσιαστικά πράγματα από πολύ σοβαρούς ανθρώπους.
Ανάμεσα στους ανθρώπους που ήταν εκεί για να ενημερώσουν τον Πρόεδρο ήταν η Τατιάνα Αβέρωφ, θυγατέρα του Ευάγγελου Αβέρωφ που είχε στηρίξει την Εταιρεία στα πρώτα της βήματα, αλλά και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο οποίος συνεργάζεται με την «Πόρτα Ανοιχτή» καθώς σκηνοθετεί επωφελούμενους της δομής σε έργα και αυτοσχεδιασμούς στο θεατρικό εργαστήρι που λειτουργεί στο ισόγειο.
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