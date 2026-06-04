Κυρανάκης: Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων - Φτάνουμε τους 3.000 εως το τέλος του έτους



Χρονοαποστάσεις στα 9 λεπτά για τις πρότυπες γραμμές που αυξάνονται σε 20

Για την κυβέρνηση, η επίτευξη του στόχου των 3.000 οδηγών αποτελεί την προϋπόθεση για να μετατραπούν οι επενδύσεις των τελευταίων ετών σε απτό αποτέλεσμα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το στοίχημα αυτό δείχνει να είναι απολύτως εφικτό.Τέλος στις «μαϊμού» αναρρωτικές που έβγαζαν οδηγούς εκτός δρομολογίων - επέστρεψαν οι “ασθενείς”Παράλληλα με τις προσλήψεις και τη λειτουργία της πρότυπης σχολής οδηγών, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε και σε σαρωτικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων καταχρηστικών αναρρωτικών αδειών που στερούσαν προσωπικό από τις συγκοινωνίες.Οι έλεγχοι αφορούσαν περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι που δήλωναν αδυναμία εργασίας στην ΟΣΥ απασχολούνταν κανονικά σε τουριστικά γραφεία ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.Η παρέμβαση είχε άμεσο αποτέλεσμα. Περίπου 150 οδηγοί επέστρεψαν ήδη στην ενεργό υπηρεσία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προσωπικού και συμβάλλοντας στην αύξηση των δρομολογίων. Παράλληλα, κινήθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες όπου κρίθηκε απαραίτητο.Τα αποτελέσματα αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατά στην καθημερινότητα των επιβατών. Οι 15 πρότυπες λεωφορειακές γραμμές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα καταγράφουν αισθητή βελτίωση στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σε 20 γραμμές, με στόχο η βελτίωση να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να επηρεάσει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.H βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου.Συγκεκριμένα, στις 15 πρότυπες γραμμές, που εξυπηρετούν σχεδόν το 40% των επικυρώσεων του συγκοινωνιακού δικτύου, ο μέσος χρόνος αναμονής έχει ήδη μειωθεί από τα 20 στα 12 λεπτά με τελικό στόχο τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.Για παράδειγμα, η γραμμή 550 από 18 λεπτά βρίσκεται σήμερα στα 11, ενώ στόχος είναι τα 8 λεπτά. Αντίστοιχα, η γραμμή 608 από τα 13 λεπτά βρίσκεται ήδη στα 8.Στην προσπάθεια αυτή προστίθεται και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας: η προστασία των λεωφορειολωρίδων. Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σταδιακή ανάπτυξη συστήματος καμερών για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και της παράνομης εισόδου στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ταχύτητα και τη συνέπεια των δρομολογίων. Για πρώτη φορά, η ενίσχυση του στόλου, η αύξηση των οδηγών και η προστασία της κυκλοφορίας των λεωφορείων αντιμετωπίζονται ως τμήματα του ίδιου σχεδίου.