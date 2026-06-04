Κυρανάκης: Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων - Φτάνουμε τους 3.000 εως το τέλος του έτους
Κυρανάκης: Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων - Φτάνουμε τους 3.000 εως το τέλος του έτους
Πώς η Αθήνα επιχειρεί να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών – Η πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, οι νέες συλλογικές συμβάσεις, οι προσλήψεις και το σχέδιο που φέρνει περισσότερα δρομολόγια στους δρόμους
Υπήρχε ένα παράδοξο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Η Πολιτεία μπορούσε να αγοράσει νέα λεωφορεία. Μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα, να ανανεώσει στόλους, να σχεδιάσει νέες υπηρεσίες. Δεν μπορούσε όμως να λύσει εύκολα το βασικότερο πρόβλημα: να βρει τους ανθρώπους που θα κάθονταν πίσω από το τιμόνι.
Η έλλειψη οδηγών αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κλάδος γερνά, οι ανάγκες αυξάνονται, οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται και οι νέοι επαγγελματίες δεν εισέρχονται με τον ίδιο ρυθμό στην αγορά εργασίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού δρομολογίων και υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για χρόνια, η Αθήνα δεν αποτελούσε εξαίρεση. Το πρόβλημα δεν βρισκόταν μόνο στον στόλο ή στις υποδομές, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Εκατοντάδες οδηγοί αποχώρησαν από την ΟΣΥ τα προηγούμενα χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων και άλλων λόγων, δημιουργώντας ένα διαρκές κενό που επηρέαζε άμεσα τη δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων.
Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό στόχο την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην προμήθεια νέων οχημάτων. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για να αποδώσουν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά, το ζήτημα των οδηγών αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική προτεραιότητα και όχι ως μια ακόμη υπηρεσιακή εκκρεμότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σήμερα, η ΟΣΥ αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς, έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από έναν χρόνο. Ο στόχος είναι έως το τέλος του έτους ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
Η σημασία του αριθμού δεν είναι λογιστική. Είναι λειτουργική. Κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Σημαίνει ότι τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως προς όφελος του επιβατικού κοινού.
.Κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ΟΣΥ με νέο προσωπικό και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συγκοινωνιακού έργου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων.
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη νέα στρατηγική είναι ότι δεν περιορίζεται στις κλασικές προσλήψεις. Αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ελλείψεις, η ΟΣΥ επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών.
Η σχολή προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδέει για πρώτη φορά οργανωμένα την εκπαίδευση με την απασχόληση και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του.
Το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 500, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα, όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζουν και οι παρεμβάσεις που έγιναν στο εργασιακό περιβάλλον των συγκοινωνιών. Η υπογραφή των νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η βελτίωση των αποδοχών και η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την προσέλκυση νέου προσωπικού. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει στους εργαζόμενους να βλέπουν τις αστικές συγκοινωνίες ως μια σταθερή και ελκυστική επαγγελματική επιλογή.
Στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες της επόμενης δεκαετίας θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν. Και αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια η έλλειψη οδηγών αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, σήμερα εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους βασικούς δείκτες προόδου τους.
Η έλλειψη οδηγών αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κλάδος γερνά, οι ανάγκες αυξάνονται, οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται και οι νέοι επαγγελματίες δεν εισέρχονται με τον ίδιο ρυθμό στην αγορά εργασίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού δρομολογίων και υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για χρόνια, η Αθήνα δεν αποτελούσε εξαίρεση. Το πρόβλημα δεν βρισκόταν μόνο στον στόλο ή στις υποδομές, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Εκατοντάδες οδηγοί αποχώρησαν από την ΟΣΥ τα προηγούμενα χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων και άλλων λόγων, δημιουργώντας ένα διαρκές κενό που επηρέαζε άμεσα τη δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων.
Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό στόχο την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην προμήθεια νέων οχημάτων. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για να αποδώσουν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά, το ζήτημα των οδηγών αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική προτεραιότητα και όχι ως μια ακόμη υπηρεσιακή εκκρεμότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σήμερα, η ΟΣΥ αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς, έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από έναν χρόνο. Ο στόχος είναι έως το τέλος του έτους ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
3.000 οδηγοί έως τέλος του 2026
Η σημασία του αριθμού δεν είναι λογιστική. Είναι λειτουργική. Κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Σημαίνει ότι τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως προς όφελος του επιβατικού κοινού.
.Κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ΟΣΥ με νέο προσωπικό και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συγκοινωνιακού έργου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων.
Καθιερώθηκε μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ στους οδηγούς των λεωφορείων
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη νέα στρατηγική είναι ότι δεν περιορίζεται στις κλασικές προσλήψεις. Αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ελλείψεις, η ΟΣΥ επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών.
Η σχολή προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδέει για πρώτη φορά οργανωμένα την εκπαίδευση με την απασχόληση και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του.
Το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 500, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα, όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική.
Πάνω από 600 αιτήσεις στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζουν και οι παρεμβάσεις που έγιναν στο εργασιακό περιβάλλον των συγκοινωνιών. Η υπογραφή των νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η βελτίωση των αποδοχών και η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την προσέλκυση νέου προσωπικού. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει στους εργαζόμενους να βλέπουν τις αστικές συγκοινωνίες ως μια σταθερή και ελκυστική επαγγελματική επιλογή.
Στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες της επόμενης δεκαετίας θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν. Και αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια η έλλειψη οδηγών αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, σήμερα εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους βασικούς δείκτες προόδου τους.
Για την κυβέρνηση, η επίτευξη του στόχου των 3.000 οδηγών αποτελεί την προϋπόθεση για να μετατραπούν οι επενδύσεις των τελευταίων ετών σε απτό αποτέλεσμα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το στοίχημα αυτό δείχνει να είναι απολύτως εφικτό.
Τέλος στις «μαϊμού» αναρρωτικές που έβγαζαν οδηγούς εκτός δρομολογίων - επέστρεψαν οι “ασθενείς”
Παράλληλα με τις προσλήψεις και τη λειτουργία της πρότυπης σχολής οδηγών, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε και σε σαρωτικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων καταχρηστικών αναρρωτικών αδειών που στερούσαν προσωπικό από τις συγκοινωνίες.
Οι έλεγχοι αφορούσαν περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι που δήλωναν αδυναμία εργασίας στην ΟΣΥ απασχολούνταν κανονικά σε τουριστικά γραφεία ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Η παρέμβαση είχε άμεσο αποτέλεσμα. Περίπου 150 οδηγοί επέστρεψαν ήδη στην ενεργό υπηρεσία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προσωπικού και συμβάλλοντας στην αύξηση των δρομολογίων. Παράλληλα, κινήθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες όπου κρίθηκε απαραίτητο.
Τα αποτελέσματα αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατά στην καθημερινότητα των επιβατών. Οι 15 πρότυπες λεωφορειακές γραμμές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα καταγράφουν αισθητή βελτίωση στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σε 20 γραμμές, με στόχο η βελτίωση να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να επηρεάσει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.
H βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου.
Συγκεκριμένα, στις 15 πρότυπες γραμμές, που εξυπηρετούν σχεδόν το 40% των επικυρώσεων του συγκοινωνιακού δικτύου, ο μέσος χρόνος αναμονής έχει ήδη μειωθεί από τα 20 στα 12 λεπτά με τελικό στόχο τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.
Για παράδειγμα, η γραμμή 550 από 18 λεπτά βρίσκεται σήμερα στα 11, ενώ στόχος είναι τα 8 λεπτά. Αντίστοιχα, η γραμμή 608 από τα 13 λεπτά βρίσκεται ήδη στα 8.
Στην προσπάθεια αυτή προστίθεται και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας: η προστασία των λεωφορειολωρίδων. Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σταδιακή ανάπτυξη συστήματος καμερών για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και της παράνομης εισόδου στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ταχύτητα και τη συνέπεια των δρομολογίων. Για πρώτη φορά, η ενίσχυση του στόλου, η αύξηση των οδηγών και η προστασία της κυκλοφορίας των λεωφορείων αντιμετωπίζονται ως τμήματα του ίδιου σχεδίου.
Τέλος στις «μαϊμού» αναρρωτικές που έβγαζαν οδηγούς εκτός δρομολογίων - επέστρεψαν οι “ασθενείς”
Παράλληλα με τις προσλήψεις και τη λειτουργία της πρότυπης σχολής οδηγών, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε και σε σαρωτικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων καταχρηστικών αναρρωτικών αδειών που στερούσαν προσωπικό από τις συγκοινωνίες.
Οι έλεγχοι αφορούσαν περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι που δήλωναν αδυναμία εργασίας στην ΟΣΥ απασχολούνταν κανονικά σε τουριστικά γραφεία ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Η παρέμβαση είχε άμεσο αποτέλεσμα. Περίπου 150 οδηγοί επέστρεψαν ήδη στην ενεργό υπηρεσία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προσωπικού και συμβάλλοντας στην αύξηση των δρομολογίων. Παράλληλα, κινήθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες όπου κρίθηκε απαραίτητο.
Τα αποτελέσματα αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατά στην καθημερινότητα των επιβατών. Οι 15 πρότυπες λεωφορειακές γραμμές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα καταγράφουν αισθητή βελτίωση στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σε 20 γραμμές, με στόχο η βελτίωση να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να επηρεάσει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.
Χρονοαποστάσεις στα 9 λεπτά για τις πρότυπες γραμμές που αυξάνονται σε 20
H βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου.
Συγκεκριμένα, στις 15 πρότυπες γραμμές, που εξυπηρετούν σχεδόν το 40% των επικυρώσεων του συγκοινωνιακού δικτύου, ο μέσος χρόνος αναμονής έχει ήδη μειωθεί από τα 20 στα 12 λεπτά με τελικό στόχο τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.
Για παράδειγμα, η γραμμή 550 από 18 λεπτά βρίσκεται σήμερα στα 11, ενώ στόχος είναι τα 8 λεπτά. Αντίστοιχα, η γραμμή 608 από τα 13 λεπτά βρίσκεται ήδη στα 8.
Στην προσπάθεια αυτή προστίθεται και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας: η προστασία των λεωφορειολωρίδων. Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σταδιακή ανάπτυξη συστήματος καμερών για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και της παράνομης εισόδου στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ταχύτητα και τη συνέπεια των δρομολογίων. Για πρώτη φορά, η ενίσχυση του στόλου, η αύξηση των οδηγών και η προστασία της κυκλοφορίας των λεωφορείων αντιμετωπίζονται ως τμήματα του ίδιου σχεδίου.
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