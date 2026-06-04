Παππάς: Πρόταση που ταυτίζεται με αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει παραίτηση όλων από τις θέσεις μας
Παππάς: Πρόταση που ταυτίζεται με αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει παραίτηση όλων από τις θέσεις μας
«Περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σωκράτη Φάμελλο για το πώς υλοποιήθηκε η απόφαση που πήραμε που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν κι ότι είναι έτοιμος για εκλογές»
Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να διανοηθεί καμία εισήγηση περί «αναστολής» του ΣΥΡΙΖΑ καθώς σε μια τέτοια περίπτωση αυτό σημαίνει «παραίτηση όλων από τις θέσεις μας» έστειλε ο Νίκος Παππάς ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το προσεχές Σάββατο.
«Αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι για τις εκλογές και έχουμε να αναμένουμε, αυτό σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει» είπε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά FM.
Λέγοντας ότι «έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα αδιανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε» είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και περιμένω τη θέση του Σωκράτη Φάμμελου»
«Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη όπου δεν υπήρχε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σωκράτη Φάμελλο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν κι ότι είναι έτοιμος για εκλογές. Άρα περιμένουμε μια ενημέρωση τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Α. Τσίπρα, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Νίκο Κοτζιά, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τη Λούκα Κατσέλη, με άλλες δυνάμεις οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας. Που αποδίδεται αυτή η δημοσκοπική εικόνα η οποία αδικεί τις δυνατότητες του ιστορικού ρεύματος», είπε ο κ. Παππάς.
Εξέφρασε, μάλιστα, ενόχληση για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Παρασκευή, μία ημέρα πριν την Κεντρική Επιτροπή λέγοντας «το καταστατικά επιβεβλημένο θα ήταν να δίνεται χρόνος συνθέσεων».
Ο κ. Παππάς έκανε λόγο για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς «η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συνεδρίου».
«Δεν θα είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με «ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική» και πρέπει «να δούμε την αλήθεια κατάματα. Πριν από 1,5 χρόνο είμασταν στο 10%»
Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αποχώρησης βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για ένα «αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών» και για «κακέκτυπο Φαραντούρη» χαρακτηρίζοντας έντιμη και καθαρή τη στάση του Γιάννη Μαντζουράνη.
«Πιστεύω ότι το κόμμα έχει δυνατότητες και πρόγραμμα που δεν χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια δημόσια έκφραση που μας έχει φτάσει όπου μας έχει φτάσει» πρόσθεσε.
Χαρακτήρισε, ακόμα, «άλλη υπόθεση» τον Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας πως «έχει θεμελιώσει την πολιτική του παρουσία πάνω στην αξιωματική θέση ότι όσοι ήμασταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε προδώσει τον λαό. Αυτό είναι ασύμβατο» ενώ, αντίθετα, για τη Νέα Αριστερά είπε ότι «είναι άλλο ζήτημα. Έχουμε συμπορευτεί μαζί, έχουμε υπηρετήσει την κυβέρνηση ’15-’19, εκλεγήκαμε μαζί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ κατά την γνώμη μου κακώς έφυγαν από το κόμμα. Θεωρώ ότι πληρώνει ο χώρος τις διασπάσεις και την σπορά της ιδέας ότι κάθε φορά που διαφωνούμε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το κόμμα μας. Αυτή η ιδέα δυστυχώς έχει ποτίσει και έχω προτείνει οδικό χάρτη που θα είναι η συγκολλητική ουσία της επόμενης ημέρας».
«Αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι για τις εκλογές και έχουμε να αναμένουμε, αυτό σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει» είπε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά FM.
Λέγοντας ότι «έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα αδιανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε» είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και περιμένω τη θέση του Σωκράτη Φάμμελου»
«Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη όπου δεν υπήρχε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σωκράτη Φάμελλο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν κι ότι είναι έτοιμος για εκλογές. Άρα περιμένουμε μια ενημέρωση τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Α. Τσίπρα, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Νίκο Κοτζιά, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τη Λούκα Κατσέλη, με άλλες δυνάμεις οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας. Που αποδίδεται αυτή η δημοσκοπική εικόνα η οποία αδικεί τις δυνατότητες του ιστορικού ρεύματος», είπε ο κ. Παππάς.
Εξέφρασε, μάλιστα, ενόχληση για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Παρασκευή, μία ημέρα πριν την Κεντρική Επιτροπή λέγοντας «το καταστατικά επιβεβλημένο θα ήταν να δίνεται χρόνος συνθέσεων».
Ο κ. Παππάς έκανε λόγο για σύγκληση έκτακτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς «η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συνεδρίου».
«Δεν θα είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παππάς, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με «ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική» και πρέπει «να δούμε την αλήθεια κατάματα. Πριν από 1,5 χρόνο είμασταν στο 10%»
Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αποχώρησης βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για ένα «αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών» και για «κακέκτυπο Φαραντούρη» χαρακτηρίζοντας έντιμη και καθαρή τη στάση του Γιάννη Μαντζουράνη.
«Πιστεύω ότι το κόμμα έχει δυνατότητες και πρόγραμμα που δεν χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια δημόσια έκφραση που μας έχει φτάσει όπου μας έχει φτάσει» πρόσθεσε.
Χαρακτήρισε, ακόμα, «άλλη υπόθεση» τον Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας πως «έχει θεμελιώσει την πολιτική του παρουσία πάνω στην αξιωματική θέση ότι όσοι ήμασταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε προδώσει τον λαό. Αυτό είναι ασύμβατο» ενώ, αντίθετα, για τη Νέα Αριστερά είπε ότι «είναι άλλο ζήτημα. Έχουμε συμπορευτεί μαζί, έχουμε υπηρετήσει την κυβέρνηση ’15-’19, εκλεγήκαμε μαζί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ κατά την γνώμη μου κακώς έφυγαν από το κόμμα. Θεωρώ ότι πληρώνει ο χώρος τις διασπάσεις και την σπορά της ιδέας ότι κάθε φορά που διαφωνούμε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το κόμμα μας. Αυτή η ιδέα δυστυχώς έχει ποτίσει και έχω προτείνει οδικό χάρτη που θα είναι η συγκολλητική ουσία της επόμενης ημέρας».
Καταλήγοντας, πάντως, είπε «μοναχικές πορείες από εμένα να μην τις περιμένετε, είναι πράγματα που διαφωνώ πιστεύω βαθύτατα στο ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ»
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