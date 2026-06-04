Παππάς: Πρόταση που ταυτίζεται με αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει παραίτηση όλων από τις θέσεις μας

«Περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σωκράτη Φάμελλο για το πώς υλοποιήθηκε η απόφαση που πήραμε που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν κι όσους μπορούν κι ότι είναι έτοιμος για εκλογές»