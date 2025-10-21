Φλωρίδης για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν έχουμε περιθώρια διχασμού και μάλιστα με εθνικά σύμβολα

Δεν υπάρχει εθνικό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τη μια και από την άλλη μνημείο για τα Τέμπη, για το Μάτι . Δεν είναι όλα για τον ίδιο σκοπό.Ενώ αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης η αντιπολίτευση καταφεύγει σε επιπόλαιες προσεγγίσεις επειδή δεν έχει αφήγημα για τοπ Μνημείο.Το ΠΑΣΟΚ προσπέρασε την προσήλωση του στα εθνικά ιδανικά και για μια ακόμα φορά γίνεται παρακολούθημα κομματιών της Αριστεράς. Παραγνωρίζοντας ότι έδωσε μάχη για αυτά.: Κατάντια είναι αυτά. Να μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού.Προσέξτε. Για να υποστηρίξετε τη θέση σας χρησιμοποιήσατε νομικίστικα επιχειρήματα και εμφανίσατε το Μνημείο ως ένα απλό μνημείο και ένας απλός δημόσιος χώρος. Γι αυτό επικαλέστηκα τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και την κυβέρνηση Βενιζέλου μπας και καταλάβετε.Βρείτε μου μια λέξη από το κείμενο σας που να ταιριάζει με το κείμενο του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Μια λέξη», είπε.Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέληξε λέγοντας: «10 μέτρα πιο εκεί είναι η πλατεία Συντάγματος. Αλλά προσέξτε έχουμε αντισυνταγματικότητα επειδή μερικά τετραγωνικά θα πρέπει να προστατευτούν ως χώρος του εθνικού μας μνημείου. Και εσείς διαμαρτύρεστε γιατί θέλετε να καταπατήσετε και αυτά τα τετραγωνικά. Δε σας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.Και τα υπόλοιπα είναι οι θέσεις της υπερπατριωτικές πτέρυγας. Το υπερπατριωτικά προσωπείο τους είναι μια διαρκή ψευδοπατριωτική απάτη και αυτό φάνηκε σήμερα.Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα σε εθνικά σύμβολα».