Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Πρόταση κατάργησης προστασίας για μετανάστες σε στρατεύσιμη ηλικία που μπαίνουν παράνομα στην ΕΕ
Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Πρόταση κατάργησης προστασίας για μετανάστες σε στρατεύσιμη ηλικία που μπαίνουν παράνομα στην ΕΕ
Κατά την παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης
Ενδιαφέρον προκάλεσε η παρέμβαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr έθεσε ζήτημα δραστικού περιορισμού ή ακόμη και κατάργησης του καθεστώτος προστασίας για μονήρεις νεαρούς άνδρες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται σε στρατεύσιμη ηλικία και εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Έλληνας Υπουργός, τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για Ουκρανούς άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην επιβαρύνεται περαιτέρω το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ο κ. Πλεύρης ζήτησε ευρύτερη αναθεώρηση των διαδικασιών χορήγησης διεθνούς και προσωρινής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις νεαρών ανδρών που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ.
Κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο, ο Υπουργός επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ολοκληρώνει τις απαραίτητες προετοιμασίες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να είναι έτοιμη να εφαρμόσει έγκαιρα το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Παράλληλα, τόνισε ότι η επιτυχία του Συμφώνου προϋποθέτει ουσιαστική ευρωπαϊκή συνεργασία, ισόρροπη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και ενίσχυση της κοινής δράσης σε κρίσιμους τομείς της μεταναστευτικής πολιτικής: «Η Επιτυχία του Συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από την μετακύλιση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός. Περαιτέρω, ο κ. Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής επιστροφών ως βασικής προϋπόθεσης για την αξιοπιστία του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, όπως οι κόμβοι επιστροφής (return hubs), οι οποίοι δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος.
Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να προκαλούν έντονο προβληματισμό στα κράτη μέλη ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές και στη συνολική σταθερότητα της περιοχής. Η Ελλάδα υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και ευρωπαϊκού συντονισμού απέναντι στις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν.
Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.Στις εργασίες του Συμβουλίου τον Υπουργό συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κα Νάντια Παπακώστα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάριος Καλέας, και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου, κ. Νικόλαος Γιωτόπουλος.
Ο Έλληνας Υπουργός, τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για Ουκρανούς άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην επιβαρύνεται περαιτέρω το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ο κ. Πλεύρης ζήτησε ευρύτερη αναθεώρηση των διαδικασιών χορήγησης διεθνούς και προσωρινής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις νεαρών ανδρών που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ.
Κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο, ο Υπουργός επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ολοκληρώνει τις απαραίτητες προετοιμασίες σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να είναι έτοιμη να εφαρμόσει έγκαιρα το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Παράλληλα, τόνισε ότι η επιτυχία του Συμφώνου προϋποθέτει ουσιαστική ευρωπαϊκή συνεργασία, ισόρροπη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και ενίσχυση της κοινής δράσης σε κρίσιμους τομείς της μεταναστευτικής πολιτικής: «Η Επιτυχία του Συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από την μετακύλιση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός. Περαιτέρω, ο κ. Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής επιστροφών ως βασικής προϋπόθεσης για την αξιοπιστία του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, όπως οι κόμβοι επιστροφής (return hubs), οι οποίοι δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος.
Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να προκαλούν έντονο προβληματισμό στα κράτη μέλη ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές και στη συνολική σταθερότητα της περιοχής. Η Ελλάδα υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και ευρωπαϊκού συντονισμού απέναντι στις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν.
Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.Στις εργασίες του Συμβουλίου τον Υπουργό συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κα Νάντια Παπακώστα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάριος Καλέας, και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου, κ. Νικόλαος Γιωτόπουλος.
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