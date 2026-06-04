Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Πρόταση κατάργησης προστασίας για μετανάστες σε στρατεύσιμη ηλικία που μπαίνουν παράνομα στην ΕΕ

Κατά την παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης