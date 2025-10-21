Live η μάχη στη Βουλή - Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη

Οι 4 ενστάσεις αντισυνταγματικότητας είχαν κατατεθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας - Φλωρίδης: Δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα σε εθνικά σύμβολα - Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία κατέθεσε το ΚΚΕ