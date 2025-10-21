Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό: «Το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο, είναι το σύστημα»
Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό: «Το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο, είναι το σύστημα»
Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το αυτοκίνητό της
Τη φωτογραφία που δείχνει τη Δέσποινα Βανδή μέσα στο περιπολικό σχολίασε η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Τις τελευταίες ώρες, μία είδηση έχει συζητηθεί έντονα και αφορά την τραγουδίστρια και τη μεταφορά της με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το αυτοκίνητο που επέβαινε στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε, λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού. Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και μετέφερε την τραγουδίστρια στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει.
Ωστόσο, η εικόνα της Δέσποινας Βανδή μέσα στο περιπολικό κάνει τον γύρω του διαδικτύου και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κάποιους να κάνουν λόγο για «ειδική μεταχείριση». Ανάμεσα σε αυτούς φαίνεται πως είναι και η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Η ίδια μάλιστα, σχολίασε το εν λόγω στιγμιότυπο, σε ανάρτηση που είχε γίνει στο Instagram από τη σελίδα «Athens Finest».
Στο σχόλιό της ανέφερε: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα κι όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού».
