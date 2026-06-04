Πέτρος Κόκκαλης: Υπάρχουν συζητήσεις με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και καιρό
Πέτρος Κόκκαλης: Υπάρχουν συζητήσεις με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και καιρό
Αναφέρθηκε τόσο στην απόφασή του να αποχωρήσει από τον πολιτικό φορέα όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο
Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από το κόμμα «Κόσμος», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις.
Ο πρώην επικεφαλής του «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, αναφέρθηκε τόσο στην απόφασή του να αποχωρήσει από τον πολιτικό φορέα όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή και χρειάζεται να υπάρξει μια ειλικρινής και ανανεωτική και «ανασυγκροτική» προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη ΝΔ», είπε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα πάνδημο πολιτικό αίτημα για την υπέρβαση του πολυκερματισμού. […] Εγώ αυτό που αναζητώ πάντα είναι να συμμετέχω, να ανήκω σε μια λειτουργική και δημιουργική κοινότητα. Έχω μια φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος, δεν έχω κάποια προσωπική φιλοδοξία ή ανάγκη για κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα, θέλω να βοηθήσω στη δημιουργία ενός συνεκτικού προγραμματικού οράματος για μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο πράσινη».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν επαφές με την ΕΛΑΣ, ο Πέτρος Κόκκαλης απάντησε: «Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό».
Αναφερόμενος στη δυναμική που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι αντανακλά ένα ευρύτερο αίτημα για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο.
«Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που χρόνια ακούμε, «καν’ τε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξετε κάτι που να μπορούμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα που πιστεύουμε όλοι μαζί». Τη γραμμή αυτή αγωνίας ήρθε να απαντήσει η νέα αυτή συμπαράταξη και γι' αυτό έχει αυτή τη θέση δημοσκοπικά».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι η δημιουργία της ΕΛΑΣ επιχειρεί να καλύψει αυτή την ανάγκη, σημειώνοντας ότι «η δημιουργία της ΕΛΑΣ απαντάει σε αυτή την αγωνία και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική πολιτικά, πιο δόκιμη, πιο ικανή να διεκδικήσει την εξουσία στη χώρα μας και, προφανώς, τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν τις διορθώσεις τους απέναντι σε αυτό».
Ο πρώην επικεφαλής του «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, αναφέρθηκε τόσο στην απόφασή του να αποχωρήσει από τον πολιτικό φορέα όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή και χρειάζεται να υπάρξει μια ειλικρινής και ανανεωτική και «ανασυγκροτική» προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας πόλος απέναντι στη ΝΔ», είπε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα πάνδημο πολιτικό αίτημα για την υπέρβαση του πολυκερματισμού. […] Εγώ αυτό που αναζητώ πάντα είναι να συμμετέχω, να ανήκω σε μια λειτουργική και δημιουργική κοινότητα. Έχω μια φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος, δεν έχω κάποια προσωπική φιλοδοξία ή ανάγκη για κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα, θέλω να βοηθήσω στη δημιουργία ενός συνεκτικού προγραμματικού οράματος για μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο πράσινη».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν επαφές με την ΕΛΑΣ, ο Πέτρος Κόκκαλης απάντησε: «Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό».
Αναφερόμενος στη δυναμική που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι αντανακλά ένα ευρύτερο αίτημα για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο.
«Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που χρόνια ακούμε, «καν’ τε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξετε κάτι που να μπορούμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα που πιστεύουμε όλοι μαζί». Τη γραμμή αυτή αγωνίας ήρθε να απαντήσει η νέα αυτή συμπαράταξη και γι' αυτό έχει αυτή τη θέση δημοσκοπικά».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι η δημιουργία της ΕΛΑΣ επιχειρεί να καλύψει αυτή την ανάγκη, σημειώνοντας ότι «η δημιουργία της ΕΛΑΣ απαντάει σε αυτή την αγωνία και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική πολιτικά, πιο δόκιμη, πιο ικανή να διεκδικήσει την εξουσία στη χώρα μας και, προφανώς, τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν τις διορθώσεις τους απέναντι σε αυτό».
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