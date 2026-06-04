Χατζηβασιλείου: Σαφής η δήλωση Ρούμπιο, η Τουρκία δεν θα αποκτήσει F-35 με τις παρούσες συνθήκες
Χατζηβασιλείου: Σαφής η δήλωση Ρούμπιο, η Τουρκία δεν θα αποκτήσει F-35 με τις παρούσες συνθήκες
Όπως είπε, η αλλαγή της αμερικανικής στάσης δεν εξαρτάται από μια απλή πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης των ΗΠΑ αλλά από το Κογκρέσο
«Η τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο ήταν σαφής, η Τουρκία δεν πρόκειται να αποκτήσει F-35 με τις παρούσες συνθήκες», ξεκαθάρισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
Όπως είπε, η αλλαγή της αμερικανικής στάσης δεν εξαρτάται από μια απλή πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης των ΗΠΑ αλλά από το Κογκρέσο. Υπενθύμισε ότι η Άγκυρα εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα το 2019 επειδή επέμεινε στην επιλογή των ρωσικών πυραύλων, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται εκτός ενός προγράμματος στο οποίο, αν είχε παραμείνει, θα ήταν συμπαραγωγός χώρα και θα είχε ήδη παραλάβει ως τώρα 100 αεροσκάφη F-35.
Στη συνέχεια, μιλώντας για τις πληροφορίες σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «η Ελλάδα έστειλε μηνύματα και ενημέρωσε συμμάχους και εταίρους. Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαρροές από την Τουρκία, το επίμαχο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» μετατίθεται χρονικά προς το φθινόπωρο, εξέλιξη που, όπως ανέφερε, συνιστά ένα μικρό θετικό βήμα, ώστε να μην οξυνθεί η ένταση στο Αιγαίο κατά τη θερινή περίοδο. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση από την Άγκυρα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dj049ejl9bnt)
Τόνισε, παράλληλα, ότι όσοι κατηγορούν την κυβέρνηση για δήθεν αφωνία αγνοούν ή αποσιωπούν το γεγονός ότι η Αθήνα έχει ήδη κινηθεί μεθοδικά, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η τουρκική αντίδραση δεν είναι άσχετη με τις νόμιμες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, στις συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που, όπως είπε, διεμβολίζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς και στην αμυντική στήριξη που παρείχε η Ελλάδα στους Κυπρίους και στους Βουλγάρους.
Όπως υπογράμμισε, η Τουρκία δεν ανέμενε ότι θα ερχόταν στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα θα είχε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αμυντικό μάτι προστασίας από τον Δούναβη ως τη Συρία».
Όπως είπε, η αλλαγή της αμερικανικής στάσης δεν εξαρτάται από μια απλή πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης των ΗΠΑ αλλά από το Κογκρέσο. Υπενθύμισε ότι η Άγκυρα εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα το 2019 επειδή επέμεινε στην επιλογή των ρωσικών πυραύλων, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται εκτός ενός προγράμματος στο οποίο, αν είχε παραμείνει, θα ήταν συμπαραγωγός χώρα και θα είχε ήδη παραλάβει ως τώρα 100 αεροσκάφη F-35.
Στη συνέχεια, μιλώντας για τις πληροφορίες σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «η Ελλάδα έστειλε μηνύματα και ενημέρωσε συμμάχους και εταίρους. Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαρροές από την Τουρκία, το επίμαχο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» μετατίθεται χρονικά προς το φθινόπωρο, εξέλιξη που, όπως ανέφερε, συνιστά ένα μικρό θετικό βήμα, ώστε να μην οξυνθεί η ένταση στο Αιγαίο κατά τη θερινή περίοδο. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση από την Άγκυρα.
Τόνισε, παράλληλα, ότι όσοι κατηγορούν την κυβέρνηση για δήθεν αφωνία αγνοούν ή αποσιωπούν το γεγονός ότι η Αθήνα έχει ήδη κινηθεί μεθοδικά, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η τουρκική αντίδραση δεν είναι άσχετη με τις νόμιμες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, στις συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που, όπως είπε, διεμβολίζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς και στην αμυντική στήριξη που παρείχε η Ελλάδα στους Κυπρίους και στους Βουλγάρους.
Όπως υπογράμμισε, η Τουρκία δεν ανέμενε ότι θα ερχόταν στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα θα είχε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αμυντικό μάτι προστασίας από τον Δούναβη ως τη Συρία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα