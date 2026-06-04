Χατζηβασιλείου: Σαφής η δήλωση Ρούμπιο, η Τουρκία δεν θα αποκτήσει F-35 με τις παρούσες συνθήκες

Όπως είπε, η αλλαγή της αμερικανικής στάσης δεν εξαρτάται από μια απλή πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης των ΗΠΑ αλλά από το Κογκρέσο