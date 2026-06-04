Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Χωροταξίας - Νίκος Ταγαράς από τη Βουλή

Η κυβέρνηση προσέθεσε το όνομα του εκλιπόντος υφυπουργού στον τίτλο του Νομοσχεδίου - Στόχος του κειμένου είναι να μπει τέλος στην διάσπαρτη νομοθεσία