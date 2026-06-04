Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Χωροταξίας - Νίκος Ταγαράς από τη Βουλή
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Χωροταξίας - Νίκος Ταγαράς από τη Βουλή
Η κυβέρνηση προσέθεσε το όνομα του εκλιπόντος υφυπουργού στον τίτλο του Νομοσχεδίου - Στόχος του κειμένου είναι να μπει τέλος στην διάσπαρτη νομοθεσία
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας – Νίκος Ταγαράς, προς τιμήν του εκλιπόντος υφυπουργού. «Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισε η ΝΔ και όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» επί της αρχής και «όχι» επί του συνόλου.
Το νομοθέτημα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο 447 άρθρων σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτη, ορισμένα εκ των οποίων χρονολογούνται ακόμη και από το 1923.
«Ο Κώδικας ήταν έργο τιτάνιο. Θεωρούσαμε ότι θα έπαιρνε ενάμιση χρόνο, χρειάστηκαν έξι χρόνια», είπε στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξαίροντας την προσφορά του Νίκου Ταγαρά, τον οποίο, όπως αποκάλυψε, συνάντησε λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του. «Το μυαλό του ήταν εδώ, στο έργο που είχε υπηρετήσει με τόσο πάθος. Ήθελε να έρθει μαζί μας, μου έλεγε ότι θα μιλήσει με καροτσάκι. Δεν τα κατάφερε. Με κάποιον τρόπο αισθανόμαστε ότι η παρουσία του είναι εδώ», είπε.
Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας δεν είναι, όπως πολλοί διατείνονται, μια τυπική διαδικασία, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή: «Ο επενδυτής πρέπει να μπορεί να ξέρει ποιος κανόνας ισχύει, ποια διαδικασία, ποια προθεσμία. Ο μηχανικός δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα σε έναν λαβύρινθο διατάξεων. Η πολυνομία δεν είναι μόνο νομικό πρόβλημα, αλλά αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία».
Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε ονομαστικά τα μέλη της επιτροπής που εκπόνησε τον νέο Κώδικα, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του ΣτΕ Κωνσταντίνο Μενουδάκο, λέγοντας ότι όλοι προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για έξι χρόνια.
Με τον νέο Κώδικα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οργανώνεται και επικαιροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ενώ δημιουργείται παράλληλα μια ενιαία ψηφιακή βάση, που θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα νομοθετική μεταβολή.
Το νομοθέτημα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο 447 άρθρων σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτη, ορισμένα εκ των οποίων χρονολογούνται ακόμη και από το 1923.
«Ο Κώδικας ήταν έργο τιτάνιο. Θεωρούσαμε ότι θα έπαιρνε ενάμιση χρόνο, χρειάστηκαν έξι χρόνια», είπε στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξαίροντας την προσφορά του Νίκου Ταγαρά, τον οποίο, όπως αποκάλυψε, συνάντησε λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του. «Το μυαλό του ήταν εδώ, στο έργο που είχε υπηρετήσει με τόσο πάθος. Ήθελε να έρθει μαζί μας, μου έλεγε ότι θα μιλήσει με καροτσάκι. Δεν τα κατάφερε. Με κάποιον τρόπο αισθανόμαστε ότι η παρουσία του είναι εδώ», είπε.
Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας δεν είναι, όπως πολλοί διατείνονται, μια τυπική διαδικασία, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή: «Ο επενδυτής πρέπει να μπορεί να ξέρει ποιος κανόνας ισχύει, ποια διαδικασία, ποια προθεσμία. Ο μηχανικός δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα σε έναν λαβύρινθο διατάξεων. Η πολυνομία δεν είναι μόνο νομικό πρόβλημα, αλλά αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία».
Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε ονομαστικά τα μέλη της επιτροπής που εκπόνησε τον νέο Κώδικα, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του ΣτΕ Κωνσταντίνο Μενουδάκο, λέγοντας ότι όλοι προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για έξι χρόνια.
Με τον νέο Κώδικα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οργανώνεται και επικαιροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ενώ δημιουργείται παράλληλα μια ενιαία ψηφιακή βάση, που θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα νομοθετική μεταβολή.
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