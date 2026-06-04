Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς, συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Aλεξάντερ Βούτσιτς

Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς, συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας

Ο πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια ενόψει της Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων

Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς, συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας

Στο Τίβατ του Μαυροβουνίου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, στο πλαίσιο επαφών με επίκεντρο τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης