Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς, συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας
Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς, συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας
Ο πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια ενόψει της Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων
Στο Τίβατ του Μαυροβουνίου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, στο πλαίσιο επαφών με επίκεντρο τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια.
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