Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς, συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας

Στο Τίβατ του Μαυροβουνίου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, στο πλαίσιο επαφών με επίκεντρο τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια.





Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.