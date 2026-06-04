Βολές Γιώργου Τσίπρα κατά των ανεξάρτητων της Νέας Αριστεράς με τον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»: Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες
Βολές Γιώργου Τσίπρα κατά των ανεξάρτητων της Νέας Αριστεράς με τον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»: Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες
Ενώ πυκνώνουν οι πληροφορίες πως αρκετοί από τους αποχωρήσαντες θα κατευθυνθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ξάδερφος του πρώην πρωθυπουργού φέρεται να είναι σε απόσταση μη μετέχοντας στο νέο πολιτικό εγχείρημα
Τον… «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο» επιστράτευσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και ξάδερφος του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για να επιτεθεί πολιτικά στους 6+1 βουλευτές που αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά.
«Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους "ρόλους" στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά» ανέφερε σκωπτικά με ανάρτηση του στο Χ ο Γιώργος Τσίπρας και ενώ πυκνώνουν οι πληροφορίες πως αρκετοί από τους αποχωρήσαντες θα κατευθυνθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ.
Μετά τα όσα ακολούθησαν της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, ο Γιώργος Τσίπρας υπήρξε στο στενό επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο εν συνέχεια «αποκήρυξε» πολιτικά, ενώ παραιτήθηκε και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πέρυσι τον Ιούνιο, σχολιάζοντας πως «η περίοδος Κασσελάκη και η μετά από αυτήν ήταν η ταφόπλακα, αλλά η κρίση ήταν ήδη βαθιά. Η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των πτερύγων του ΣΥΡΙΖΑ, να καταπιαστεί με τις αιτίες της κρίσης προδιέγραψε την μετέπειτα πορεία».
Ακόμη και τότε, όμως, «η εκλογική εξάτμιση της Νέας Αριστεράς επιβεβαιώνει ότι ήταν μέρος του προβλήματος της βαθιάς κρίσης του 2023» σημείωνε με νόημα τον Ιούνιο του 2025 στην επιστολή παραίτησης του ο κ. Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε, εγκαλώντας για «απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις» τους πρώην συντρόφους του.
«Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους "ρόλους" στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά» ανέφερε σκωπτικά με ανάρτηση του στο Χ ο Γιώργος Τσίπρας και ενώ πυκνώνουν οι πληροφορίες πως αρκετοί από τους αποχωρήσαντες θα κατευθυνθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ.
Παρά το προσωποπαγές στοιχείο του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, ο Γιώργος Τσίπρας φέρεται σε απόσταση από το περιβάλλον του ξαδέλφου του και πρώην πρωθυπουργού, καθώς δεν μετέχει κατά πληροφορίες στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ, έχοντας στηρίξει στο παρελθόν την επιλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους «ρόλους» στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά pic.twitter.com/iOBSfCqWgE— Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) June 3, 2026
Μετά τα όσα ακολούθησαν της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, ο Γιώργος Τσίπρας υπήρξε στο στενό επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο εν συνέχεια «αποκήρυξε» πολιτικά, ενώ παραιτήθηκε και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πέρυσι τον Ιούνιο, σχολιάζοντας πως «η περίοδος Κασσελάκη και η μετά από αυτήν ήταν η ταφόπλακα, αλλά η κρίση ήταν ήδη βαθιά. Η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των πτερύγων του ΣΥΡΙΖΑ, να καταπιαστεί με τις αιτίες της κρίσης προδιέγραψε την μετέπειτα πορεία».
Ακόμη και τότε, όμως, «η εκλογική εξάτμιση της Νέας Αριστεράς επιβεβαιώνει ότι ήταν μέρος του προβλήματος της βαθιάς κρίσης του 2023» σημείωνε με νόημα τον Ιούνιο του 2025 στην επιστολή παραίτησης του ο κ. Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε, εγκαλώντας για «απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις» τους πρώην συντρόφους του.
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