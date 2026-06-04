Βολές Γιώργου Τσίπρα κατά των ανεξάρτητων της Νέας Αριστεράς με τον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»: Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες

Ενώ πυκνώνουν οι πληροφορίες πως αρκετοί από τους αποχωρήσαντες θα κατευθυνθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ξάδερφος του πρώην πρωθυπουργού φέρεται να είναι σε απόσταση μη μετέχοντας στο νέο πολιτικό εγχείρημα