Τρομακτικό βίντεο από τη Ρουμανία: Η στιγμη που αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα όταν προσπάθησε να την ταΐσει παράνομα

«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο» περιέγραψε ο 46χρονος Γκεόργκι Μπίζεφ