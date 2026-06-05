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Τρομακτικό βίντεο από τη Ρουμανία: Η στιγμη που αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα όταν προσπάθησε να την ταΐσει παράνομα
Τρομακτικό βίντεο από τη Ρουμανία: Η στιγμη που αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα όταν προσπάθησε να την ταΐσει παράνομα
«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο» περιέγραψε ο 46χρονος Γκεόργκι Μπίζεφ
Επίθεση από αρκούδα δέχθηκε τουρίστας από τη Βουλγαρία όταν προσπάθησε να την ταΐσει σε περιοχή της Ρουμανίας ενώ αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.
Σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος ο Γκεόργκι Μπίζεφ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριαχόβιτσα, φαίνεται η αρκούδα να του επιτίθεται, να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου του και να του ορμάει.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, ο 46χρονος Μπίζεφ τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Μπίζεφ, ο οποίος περιέγραψε ότι έβαλε το χέρι του για να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα χτυπήματα της αρκούδας, παραδέχθηκε ότι «μπήκα στο περιβάλλον της, ήταν ένα λάθος το οποίο πλήρωσα.
«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο» είπε ο Μπίζεφ, ο οποίος εκτίμησε ότι τον έσωσε η ζώνη ασφαλείας με την οποία ήταν δεμένος
Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας άλλος οδηγός να κορνάρει επιχειρώντας να τρομάξει την αρκούδα που ήταν μαζί με το μικρό της, ώστε να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο του Μπίζεφ.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărăşan κοντά στο φράγμα Vidraru σε μια περιοχή όπου οι τουρίστες συρρέουν για να δουν - και να ταΐσουν - άγρια ζώα παρά τις προειδοποιήσεις των αξιωματούχων.
Ο Μπίζεφ είπε ότι, παρόλο που είναι παράνομο να ταΐζονται οι άγριες αρκούδες στη Ρουμανία με τους παραβάτες να τιμωρούνται με υψηλό πρόστιμο, υπάρχουν άτομα που πουλούν τροφή για τα ζώα αυτά.
Σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος ο Γκεόργκι Μπίζεφ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριαχόβιτσα, φαίνεται η αρκούδα να του επιτίθεται, να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου του και να του ορμάει.
🇷🇴 Terrifying moment in Romania:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026
A mother bear violently attacked a car after a tourist tried to feed her and her cub.
Georgi Bizhev had his window smashed and arm mauled as the bear tried to drag him out.
“I entered its environment, it was a mistake,” he admitted.
Seatbelt…
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, ο 46χρονος Μπίζεφ τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Μπίζεφ, ο οποίος περιέγραψε ότι έβαλε το χέρι του για να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα χτυπήματα της αρκούδας, παραδέχθηκε ότι «μπήκα στο περιβάλλον της, ήταν ένα λάθος το οποίο πλήρωσα.
«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο» είπε ο Μπίζεφ, ο οποίος εκτίμησε ότι τον έσωσε η ζώνη ασφαλείας με την οποία ήταν δεμένος
Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας άλλος οδηγός να κορνάρει επιχειρώντας να τρομάξει την αρκούδα που ήταν μαζί με το μικρό της, ώστε να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο του Μπίζεφ.
A Bulgarian tourist was bitten on the arm by a brown bear after he and his group illegally fed the animal from their car on Romania’s Transfăgărășan road near Vidraru Dam.— People's news Channel (@peoplesnews2024) June 3, 2026
He was hospitalized but is recovering and faces a fine.
This is the second such incident on the same road pic.twitter.com/11XBs7hPao
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărăşan κοντά στο φράγμα Vidraru σε μια περιοχή όπου οι τουρίστες συρρέουν για να δουν - και να ταΐσουν - άγρια ζώα παρά τις προειδοποιήσεις των αξιωματούχων.
Ο Μπίζεφ είπε ότι, παρόλο που είναι παράνομο να ταΐζονται οι άγριες αρκούδες στη Ρουμανία με τους παραβάτες να τιμωρούνται με υψηλό πρόστιμο, υπάρχουν άτομα που πουλούν τροφή για τα ζώα αυτά.
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